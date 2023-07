L’Afrique du Sud demande à la CPI d’être exemptée de l’arrestation de Poutine pour éviter la guerre avec la Russie – National

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a demandé à la Cour pénale internationale l’autorisation de ne pas arrêter le Russe Vladimir Poutine, car cela équivaudrait à une déclaration de guerre, a montré un mémoire du tribunal local publié mardi.

L’Afrique du Sud doit accueillir le mois prochain un sommet du club des nations BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – auquel tous les chefs d’État de ces pays doivent assister.

Mais la CPI a émis un mandat d’arrêt contre Poutine, l’accusant du crime de guerre d’avoir expulsé des enfants ukrainiens vers la Russie. L’Afrique du Sud, en tant que membre de la CPI, est obligée de l’arrêter s’il se présente au sommet.

Ramaphosa a fait ces remarques dans une réponse juridique à une action en justice intentée par l’opposition Alliance démocratique pour contraindre le gouvernement à arrêter Poutine s’il mettait le pied sur le sol sud-africain. La réponse de Ramaphosa, déposée le 27 juin, a été rendue publique mardi.

Dans ce document, il a déclaré avoir engagé une procédure auprès de la CPI en vertu de l’article 97, dans laquelle les États peuvent plaider ne pas avoir à procéder à une arrestation en raison de problèmes qui l’en empêchent.

Ramaphosa a déclaré qu’il ne pouvait pas divulguer de détails sur ces procédures.

« L’Afrique du Sud a des problèmes évidents avec l’exécution d’une demande d’arrestation et de remise du président Poutine », a déclaré son affidavit.

« La Russie a clairement indiqué que l’arrestation de son président en exercice serait une déclaration de guerre », a-t-il déclaré.

AUTRES LIEUX EN DISCUSSION

Le porte-parole de Ramphosa a refusé de commenter. Un porte-parole de la CPI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En mars, l’allié de Poutine, Dmitri Medvedev, a déclaré que toute tentative d’arrestation de Poutine équivaudrait à une déclaration de guerre.

Le mois dernier, Ramaphosa a dirigé la mission de six dirigeants africains à Kiev et à Moscou dans le but de négocier un accord de paix. Dans sa soumission au tribunal, il a suggéré que ces efforts pourraient être compromis.

Le Kremlin n’a pas encore dit publiquement si le président russe avait l’intention de se rendre au sommet, et Ramaphosa a déclaré qu’aucune décision finale n’avait été prise.

L’Afrique du Sud a déjà menacé de se retirer de la CPI après avoir échoué à arrêter l’ancien président soudanais Omar el-Béchir lors de sa participation à un sommet de l’Union africaine à Johannesburg en 2015.

Le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola, a déclaré lundi lors d’un événement de l’ONU commémorant les 25 ans de la Cour que « la CPI doit… se garder de devenir un instrument des luttes de pouvoir mondiales ».

Alors que l’Afrique du Sud a officiellement maintenu la neutralité sur la guerre russo-ukrainienne – s’abstenant de voter sur les résolutions de l’ONU sur le conflit – les pays occidentaux la considèrent comme l’un des alliés les plus proches de Moscou sur le continent.