L’Afrique du Sud déclare que les pourparlers de paix en Éthiopie ont commencé sur le Tigré

Le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, a déclaré que les pourparlers dirigés par l’Union africaine qui ont débuté mardi devraient se poursuivre jusqu’à dimanche. Des délégations du gouvernement éthiopien et des autorités du Tigré sont arrivées en Afrique du Sud cette semaine.

JOHANNESBURG, Afrique du Sud – Des pourparlers de paix pour mettre fin au conflit éthiopien du Tigré ont commencé en Afrique du Sud, a déclaré mardi un porte-parole du gouvernement sud-africain. Il s’agit de l’effort au plus haut niveau pour mettre fin à deux années de combats qui ont peut-être tué des centaines de milliers de personnes.

“Ces pourparlers sont conformes aux objectifs de politique étrangère de l’Afrique du Sud d’un continent sûr et sans conflit”, a déclaré Magwenya. L’ancien président nigérian et envoyé de l’UA Olesegun Obasanjo, l’ancien vice-président sud-africain Phumzile Mlambo-Ngcuka et l’ancien président kényan Uhuru Kenyatta facilitent les pourparlers avec l’encouragement des États-Unis.