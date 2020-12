Le pays a un total de 828 598 cas de COVID-19, dont 22 574 décès. L’Afrique du Sud représente plus de 35% de tous les cas signalés en Afrique, un continent de 54 pays et 1,3 milliard d’habitants.

Le nombre de cas en Afrique du Sud devrait augmenter à mesure que les gens voyagent à travers le pays pour les vacances et ne respectent pas les mesures préventives telles que le port de masques et l’éloignement social, a déclaré Mkhize.

Les jeunes Sud-Africains sont le moteur de la nouvelle vague, a déclaré Mkhize, notant que le plus grand nombre de nouveaux cas se situent dans la tranche d’âge des 15 à 19 ans. Cela est dû au grand nombre de jeunes qui assistent à des fêtes, où ils consomment de l’alcool et ne portent pas de masques ou ne maintiennent pas de distance sociale.

Plus tôt cette semaine, l’Afrique du Sud a identifié les crises de colère – les grandes fêtes privées du Nouvel An – comme des événements à grande diffusion et a ordonné aux personnes présentes de se mettre immédiatement en quarantaine de 10 jours.

L’Afrique du Sud a assoupli les réglementations strictes de verrouillage alors qu’elle tente de relancer son économie, qui a été battue par le verrouillage de deux mois en avril et mai qui a fermé la plupart des pans de l’économie et déclenché un ralentissement économique, provoquant du chômage. et la faim dans le pays le plus disparate du monde.