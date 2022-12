L’Afrique du Sud compte des dégâts et des morts dans l’explosion d’un camion-citerne

JOHANNESBURG (AP) – L’Afrique du Sud prenait en main dimanche toute l’étendue des destructions et des décès causés par l’explosion d’un camion-citerne la veille de Noël près de Johannesburg, alors que les autorités ont signalé que le nombre de morts s’élevait à 15.

Le camion transportait de l’essence lorsqu’il s’est coincé sous un pont bas dans la ville de Boksburg, samedi, provoquant des flammes. Alors que les pompiers travaillaient pour éteindre les flammes, le camion-citerne a explosé, selon les responsables des services d’urgence.

Une “bombe incendiaire” de l’explosion a considérablement endommagé l’hôpital Tambo Memorial, situé à environ 100 mètres (110 yards) de là, ont indiqué les autorités. Trois membres du personnel hospitalier figuraient parmi les victimes, a déclaré le ministre de la Santé Joe Phaahla.

L’unité d’urgence et le service de radiologie de l’hôpital ont été gravement endommagés, a-t-il déclaré.

Les habitants qui s’étaient rassemblés pour voir le camion en flammes ont fui l’explosion, certains avec leurs vêtements brûlés, ont déclaré des témoins au site d’information News24. Au moins 321 blessés ont été emmenés à l’hôpital endommagé, bien que certains aient ensuite été transférés dans d’autres hôpitaux de la région de Johannesburg.

Plusieurs maisons et véhicules ont également été endommagés par l’explosion, selon des responsables.

“Une boule de feu dans le ciel”, c’est ainsi que le résident Rolf Bjornstad a décrit l’explosion à News24.

« Il y avait de la chaleur qui entrait dans la maison. J’ai pensé à ma femme, à mes enfants et à l’aide aux personnes touchées », a-t-il déclaré.

Le camion-citerne transportant du gaz de pétrole liquéfié – utilisé dans les maisons et les industries pour le chauffage et la cuisine – était en route vers le Botswana depuis le port sud-africain de Richards Bay dans l’océan Indien, ont indiqué des responsables. Des questions ont été posées sur la raison pour laquelle le camion-citerne se trouvait sur une route locale indirecte et non sur une autoroute principale.

L’incident fera l’objet d’une enquête, a déclaré Tania Campbell, le maire d’Ekurhuleni, la municipalité qui comprend Boksburg.

Andrew Meldrum, Associated Press