L’Afrique du Sud clarifie sa position sur l’immunité diplomatique face aux espoirs de la visite de Poutine

Le pays devrait accueillir des rassemblements BRICS plus tard cette année

L’Afrique du Sud accordera l’immunité diplomatique aux dignitaires étrangers participant aux prochaines réunions des BRICS, bien que cela ne soit pas « passer outre » mandats délivrés par des tribunaux internationaux, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Le président russe Vladimir Poutine a été invité à assister au sommet des dirigeants des BRICS en août, mais fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI).

Dans un communiqué publié lundi, la ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération, Grace Naledi Mandisa Pandor, a déclaré : «immunités et privilèges [will] être accordée aux participants à la réunion ministérielle des BRICS et au sommet des BRICS,» qui doivent avoir lieu respectivement au Cap en juin et à Johannesburg en août.

Cependant, le ministère des Affaires étrangères a précisé mardi sur sa page Facebook que l’octroi de l’immunité diplomatique aux dignitaires étrangers en visite est une procédure standard et ne s’applique à aucun individu en particulier.

« [The procedures] sont destinés à protéger la conférence et ses participants de la juridiction du pays hôte pendant la durée de la conférence,», explique le communiqué.

Il a ajouté que « ces immunités ne l’emportent pas sur tout mandat qui aurait pu être émis par un tribunal international contre tout participant à la conférence.”

En savoir plus Un mandat d’arrêt contre Poutine en Afrique du Sud serait une « provocation politique » selon un spécialiste du droit international

À la mi-mars, la CPI a émis des mandats d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, la commissaire présidentielle aux droits de l’enfant. Le tribunal les a accusés de «transfert forcé de population,» se référant aux efforts de Moscou pour évacuer les enfants des zones de combat au milieu des hostilités avec l’Ukraine.

La Russie a répondu en notant qu’elle ne reconnaît pas l’autorité ou la légitimité de la CPI, car Moscou n’a pas ratifié le Statut de Rome de 1998 qui a établi la Cour. Les autorités russes ont également engagé des poursuites pénales contre le procureur en chef de la CPI et les trois juges impliqués dans la délivrance des mandats contre Poutine et Lvova-Belova.

L’Afrique du Sud est un participant à la CPI, et les dirigeants du pays ont donné des messages mitigés concernant ses actions potentielles, si Poutine assistait en personne au sommet des BRICS.

Dans une interview accordée à la BBC la semaine dernière, le secrétaire général du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), au pouvoir en Afrique du Sud, Fikile Mbalula, a déclaré que «si c’était selon l’ANC, nous voudrions que le président Poutine soit là, même demain, pour venir dans notre pays.» Dans le même temps, Mbalula a reconnu que «nous sommes contraints par la CPI à le faire.”

Le mois dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est engagé à quitter complètement la CPI, seulement pour que son bureau fasse marche arrière un jour plus tard, affirmant que le dirigeant avait tenu ces propos « à tort.”

Le groupe BRICS est une organisation de coopération internationale composée du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud.