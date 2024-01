L’Afrique du Sud cherche à arrêter les ventes aux enchères d’objets historiques de Nelson Mandela | Nelson Mandela Actualités

Environ 75 objets doivent être mis aux enchères dans le cadre d’un accord entre la famille Mandela et un commissaire-priseur basé à New York.

Le gouvernement sud-africain a déclaré qu’il contesterait la vente aux enchères de dizaines d’objets appartenant à Nelson Mandela, un pilier de la lutte contre l’apartheid, affirmant que ces objets ont une importance historique et devraient être préservés dans le pays.

Les 75 objets appartenant à Mandela – le premier président démocratiquement élu du pays qui a passé 27 ans en prison pour sa lutte contre l’apartheid contre le régime de la minorité blanche – seront mis aux enchères le 22 février dans le cadre d’un accord entre les commissaires-priseurs new-yorkais Guernsey’s et La famille de Mandela, principalement sa fille Makaziwe Mandela.

Mais le ministère sud-africain de la Culture a déclaré avoir déposé un recours pour mettre un terme à « l’exportation non autorisée » de ces objets.

“L’ancien président Nelson Mandela fait partie intégrante du patrimoine sud-africain”, a déclaré le ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Zizi Kodwa, dans un communiqué.

« Il est donc important que nous… veillions à ce que l’œuvre et les expériences de sa vie restent dans le pays pour les générations à venir. » Mandela est décédé en 2013.

Les objets comprennent les lunettes de soleil Ray-Ban emblématiques et les chemises « Madiba » du défunt dirigeant, des lettres personnelles qu’il a écrites depuis sa prison, ainsi qu’une couverture que lui ont offerte l’ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle.

Une cave à champagne offerte par l’ancien président Bill Clinton figure également sur la liste, les enchères commençant à 24 000 $. Parmi les objets se trouve également le « livret » d’identité de Mandela, son document d’identification après sa sortie de prison dans les années 1990.

Le mois dernier, la Haute Cour du Nord Gauteng à Pretoria a donné son feu vert pour la vente aux enchères après avoir rejeté une interdiction de l’Agence sud-africaine des ressources du patrimoine, chargée de la protection du patrimoine culturel du pays.

« Presque impensable »

Sur son site Internet, Guernsey’s affirme que la vente aux enchères « sera tout simplement remarquable » et que les bénéfices seront utilisés pour la construction du jardin commémoratif de Mandela à Qunu, le village où il est enterré.

« Imaginer posséder réellement un artefact touché par ce grand leader est presque impensable », dit-il.

Dans une interview accordée jeudi aux médias américains, Makaziwe Mandela a déclaré que son père souhaitait que l’ancienne région du Transkei, où il est né et a grandi, bénéficie économiquement du tourisme.

“Je veux que d’autres personnes dans le monde aient un morceau de Nelson Mandela – et qu’elles leur rappellent, surtout dans la situation actuelle, la compassion, la gentillesse et le pardon”, a-t-elle déclaré au New York Times.

Les rapports sur la vente aux enchères ont déclenché des débats houleux sur les plateformes de médias sociaux en Afrique du Sud, beaucoup critiquant la vente aux enchères de ce qu’ils considèrent comme le patrimoine culturel de la nation.

La vente aux enchères prévue intervient alors que de nombreux pays africains cherchent à rapatrier en Afrique les œuvres d’art et les objets africains précieux qui ont été retirés du continent pendant les années coloniales.

Plus récemment, le Nigeria et l’Allemagne ont signé un accord pour la restitution de centaines d’objets connus sous le nom de bronzes du Bénin.

L’accord fait suite à la décision du président français Emmanuel Macron en 2021 de signer plus de 26 pièces connues sous le nom de Trésors d’Abomey, des œuvres d’art inestimables du royaume du Dahomey du XIXe siècle, dans l’actuel Bénin.