Aiden Markram a traversé un demi-siècle crucial alors que l’Afrique du Sud, en tête du classement, a brisé son sort de Coupe du monde de 24 ans contre le Pakistan avec une victoire nerveuse d’un guichet et se rapproche d’une place en demi-finale de la Coupe du monde de cricket avec sa cinquième victoire en six matches.

L’Afrique du Sud a bien commencé à courir après 271 vendredi alors que Quinton de Kock (24 ans) et Temba Bavuma (28 ans) ont porté des coups précoces avant que le Pakistan ne riposte avec des guichets opportuns, mais Markram (91 ans) a gardé son sang-froid pour les rapprocher et ils sont finalement rentrés chez eux. 47,2 overs.

Usama Mir (2-45) est entré en jeu pour une commotion cérébrale après que Shadab Khan s’est blessé sur le terrain et il s’est débarrassé de Rassie van der Dussen et a attrapé Heinrich Klaasen tandis que David Miller (29 ans) et Marco Jansen (20 ans) sont partis après camées.

Mais les Proteas ne se verraient pas refuser une première victoire en battant la deuxième place dans l’épreuve, malgré la chute de Markram face à Usama et Gerald Coetzee face à Shaheen Afridi (3-45), alors que Keshav Maharaj et le joueur du match Tabraiz Shamsi se sont accrochés pour régler le match tendu. .

Le Pakistan est tombé à sa quatrième défaite consécutive alors que Maharaj a frappé un quatre sur ses jambes, mais Haris Rauf (2-62) a failli l’emporter pour eux vers la fin avec un plongeon pour renvoyer Lungi Ngidi avant que le numéro 11 Shamsi ne survive à un examen pour lbw.



“C’est un peu le chaos [in the dressing room] pour le moment, les gars profitent du moment, les gars récupèrent Shamsi », a déclaré le skipper sud-africain Bavuma. « Finale mordante, si vous êtes un fan sud-africain, vous êtes un peu plus satisfait du résultat.

Bavuma a déclaré que la chute à 250-8 après avoir semblé confortable à un moment donné était un problème que l’Afrique du Sud avait elle-même créé et a ajouté qu’elle devrait résoudre ses problèmes.

“Il y a évidemment eu de la pression lorsque nous poursuivons”, a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas bien fait pour rectifier cela. Nous aurons des conversations. Ce sera plus facile d’avoir ces conversations maintenant avec la victoire.

Le Pakistan était en difficulté à 141-5, mais Saud Shakeel (52) et Shadab (43) ont réuni un stand de 84 points avec un puissant jeu de coups au stade MA Chidambaram pour guider les champions de 1992 à 270 en 46,4 overs.

Le Pakistan a été défait à la fin par l’impressionnant Shamsi (4-60) et Gerald Coetzee (2-42), qui ont écarté le duo en forme, car ils n’ont finalement pas atteint un total imposant lorsque Mohammad Nawaz (24) a lancé son guichet. loin.

Arthur dit que la « chasse aux sorcières » est injuste

Le directeur de l’équipe pakistanaise, Mickey Arthur, a mis en garde contre une « chasse aux sorcières » de son équipe après que leur rêve de Coupe du monde ait subi un coup probablement fatal.

Ils devront gagner leurs trois matches restants et espérer que d’autres résultats leur seront favorables s’ils veulent se faufiler en demi-finale.

« Ils vont blâmer tout le monde, ne vous inquiétez pas. C’est comme ça que le monde va, dit Arthur.

« C’est vraiment injuste de lancer une chasse aux sorcières, surtout [captain] Babar Azam, sur ‘Inzi’ [chief selector Inzamam-ul-Haq]sur nos coachs, sur l’équipe dirigeante.

« Ce que je sais, c’est que les garçons ont essayé et que les efforts du personnel d’entraîneurs et des joueurs ont été de première classe. S’ils voyaient la quantité d’efforts déployés par les joueurs et le staff, ils seraient étonnés.

Le Pakistan, qui était classé numéro un mondial de l’équipe ODI le mois dernier, a remporté ses deux premiers matchs du tournoi.

Cependant, ils se sont ensuite effondrés sur des défaites contre leurs rivaux indiens, australiens et afghans avant de s’incliner face aux Proteas vendredi.

“Très décevant pour tous les joueurs”, a déclaré Babar. « Nous avons riposté, mais il nous manquait 10 à 15 points et nous n’avons pas bien terminé. De la manière dont les quilleurs et les fileuses rapides ont joué, ils se sont bien battus mais malheureusement, le résultat n’était pas entre nos mains.

« Nous avons eu l’opportunité de gagner ce match et de rester dans le tournoi mais nous l’avons raté. Nous ferons de notre mieux lors de nos trois prochains matches et mettrons nos efforts à chaque match, alors voyons où nous en sommes après les trois matches.