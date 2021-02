Un voyageur est testé pour la maladie à coronavirus au milieu d’un verrouillage national du COVID-19, au Grasmere Toll Plaza à Lenasia, en Afrique du Sud, en janvier 2021

L’Afrique du Sud a suspendu son déploiement du vaccin Oxford-AstraZeneca après qu’une étude a montré des résultats «décevants» contre sa nouvelle variante Covid.

Les scientifiques disent que la souche représente 90% des nouveaux cas de Covid en Afrique du Sud.

L’étude, portant sur environ 2 000 personnes, a révélé que le vaccin offrait une «protection minimale» contre les cas légers et modérés de Covid-19.

L’Afrique du Sud a reçu 1 million de doses d’AstraZeneca et devait commencer à vacciner les gens la semaine prochaine.

S’exprimant lors d’une conférence de presse en ligne dimanche, le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, a déclaré que son gouvernement attendrait de plus amples conseils sur la meilleure façon de procéder avec le vaccin Oxford-AstraZeneca à la lumière des résultats. L’essai a été réalisé par l’Université du Witwatersrand mais n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

Dans l’intervalle, a-t-il déclaré, le gouvernement proposera des vaccins produits par Johnson & Johnson et Pfizer dans les semaines à venir.

« Malheureusement, le vaccin AstraZeneca ne fonctionne pas contre les maladies légères et modérées », a déclaré le professeur Shabir Madhi, qui a dirigé l’étude, lors du briefing.

Il a déclaré que l’étude n’avait pas été en mesure d’étudier l’efficacité du vaccin dans la prévention d’infections plus graves, car les participants avaient en moyenne 31 ans et ne représentaient donc pas le groupe démographique le plus à risque de symptômes graves du virus.

Le professeur Sarah Gilbert, principal développeur de vaccins d’Oxford, a déclaré que les vaccins devraient toujours protéger contre les maladies graves.

Elle a déclaré que les développeurs auraient probablement une version modifiée de l’injection contre la variante sud-africaine, également connue sous le nom de 501.V2 ou B.1.351, plus tard cette année.

Les experts disent que les vaccins pourraient être repensés et modifiés pour être mieux adaptés aux nouvelles variantes en quelques semaines ou quelques mois si nécessaire.

Les premiers résultats de Moderna suggèrent que son vaccin est toujours efficace contre la variante sud-africaine, tandis qu’AstraZeneca a déclaré que son vaccin offrait une bonne protection contre la variante britannique identifiée pour la première fois au Royaume-Uni.

Les premiers résultats suggèrent que le vaccin Pfizer-BioNTech protège contre les nouvelles variantes.