Des scientifiques sud-africains et des responsables de la santé ont annoncé vendredi la découverte d’une nouvelle lignée du coronavirus qui est rapidement venue dominer les échantillons de virus testés dans le pays.

Les scientifiques examinent de près cette variante particulière car elle inclut plusieurs changements dans la partie du virus qui lui permet de se fixer aux cellules humaines, qui est une cible clé pour les thérapies par anticorps et les vaccins.

La variante, nommée 501.V2, a également été associée dans une analyse préliminaire à une propagation plus rapide et à une charge plus élevée de virus trouvés dans les écouvillons. Il n’a pas encore été lié à une différence de gravité de la maladie, et les résultats n’ont pas encore été examinés par d’autres scientifiques ou publiés dans une revue.

«Il y a des raisons de s’inquiéter que nous ayons un virus qui semble se propager rapidement», a déclaré le Dr Salim Abdool Karim, coprésident du comité consultatif ministériel du pays sur Covid-19, lors d’une conférence de presse nationale. Il a souligné que le comportement du public était un facteur majeur dans la conduite de la hausse des cas.