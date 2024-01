L’Afrique du Sud affirme qu’Israël ignore déjà la décision du tribunal de l’ONU lui ordonnant d’empêcher les décès à Gaza

PRETORIA, Afrique du Sud (AP) — Israël a ignoré la décision du La plus haute cour de l’ONU la semaine dernière en tuant des centaines de civils supplémentaires en quelques jours à Gaza, a déclaré mercredi le ministre sud-africain des Affaires étrangères, ajoutant que son pays avait demandé pourquoi un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’avait pas été émis dans le cadre d’une affaire déposée par l’Afrique du Sud auprès de la Cour pénale internationale distincte.

La ministre des Affaires étrangères Naledi Pandor a déclaré que l’Afrique du Sud « envisagerait de proposer d’autres mesures à la communauté mondiale » dans le but d’empêcher Israël de tuer des civils lors de sa guerre à Gaza contre les militants du Hamas, mais n’est pas entrée dans les détails.

La décision préliminaire de la Cour internationale de Justice de l’ONU dans l’affaire de l’Afrique du Sud accusant Israël de génocide à Gaza a ordonné à Israël de faire tout son possible pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide contre les Palestiniens dans le territoire. Il n’est pas allé jusqu’à ordonner un cessez-le-feu. Il a également décidé qu’Israël devait fournir de toute urgence une aide humanitaire de base à Gaza et soumettre un rapport sur les mesures prises pour se conformer à la décision dans un délai d’un mois.

Un haut responsable du ministère sud-africain des Affaires étrangères a déclaré que le pays espérait que la décision de vendredi, et la question de savoir si Israël la respecterait, serait discutée à un niveau plus large aux Nations Unies, peut-être dès mercredi.

Depuis cette décision, Israël a a poursuivi son offensive militaire, qui, selon lui, vise le Hamas, et des centaines de Palestiniens supplémentaires ont été tués, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Le ministère a déclaré mercredi que 150 personnes ont été tuées sur le territoire au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de Palestiniens morts pendant la guerre à plus de 26 700.

Le décompte du ministère de la Santé ne fait pas de différence entre les combattants et les civils. Il indique que la majorité des morts sont des femmes et des enfants.

« Je ne peux pas être malhonnête. Je pense que les décisions de la Cour ont été ignorées », a déclaré le ministre sud-africain des Affaires étrangères. « Des centaines de personnes ont été tuées au cours des trois ou quatre derniers jours. Et il est clair qu’Israël croit qu’il a le droit de faire ce qu’il veut. »

Pandor a déclaré qu’il y avait un danger que le monde ne fasse rien pour arrêter les pertes civiles à Gaza et a déclaré qu’une inaction similaire avait contribué au terrible bilan du génocide au Rwanda en 1994, lorsque plus de 800 000 personnes ont été massacrées dans ce pays d’Afrique de l’Est.

“Nous permettons que cela se reproduise, sous nos yeux, sur nos écrans de télévision”, a déclaré Pandor.

La décision du tribunal est contraignant pour Israël, et le pays pourrait faire face à des sanctions de l’ONU s’il s’avère qu’il enfreint ses ordres, bien que toute sanction puisse faire l’objet d’un veto de la part de son proche allié, les États-Unis.

Netanyahu a déclaré qu’Israël « continuera à faire ce qui est nécessaire pour défendre notre pays et défendre notre peuple ». Israël affirme que l’offensive vise à détruire le Hamas après son Attaques du 7 octobre contre Israël qui a tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils.

Israël affirme qu’il respecte le droit international et fait de son mieux pour minimiser les pertes civiles à Gaza. Il affirme avoir tué plus de 9 000 militants et accuse le Hamas de s’implanter dans des zones civiles, ce qui rend difficile d’éviter des pertes civiles.

L’Afrique du Sud Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, compare depuis longtemps la politique d’Israël à Gaza et en Cisjordanie à sa propre histoire sous le régime d’apartheid de la minorité blanche, qui a restreint la plupart des Noirs à des « homelands » avant de prendre fin en 1994.

Pandor a également déclaré que l’Afrique du Sud était impatiente de poursuivre l’affaire qu’elle a déposée auprès de la Cour pénale internationale, une indication que le pays poursuivra sa pression juridique sur Israël. Dans l’affaire CPI, l’Afrique du Sud accuse Netanyahu de crimes de guerre et demande au tribunal d’ordonner son arrestation.

La CIJ et la CPI sont toutes deux basées à La Haye mais traitent des affaires différentes. La CIJ est un tribunal de l’ONU qui tranche les différends entre les pays. La CPI poursuit des individus.

Une délégation sud-africaine a rencontré le président et le procureur de la CPI alors qu’elle se trouvait à La Haye la semaine dernière pour le jugement de la CIJ, a déclaré Pandor, et a souligné « notre inquiétude face à la lenteur de l’action sur des questions que nous leur avons signalées comme des questions urgentes ».

L’Afrique du Sud a déposé son dossier contre Netanyahu devant la CPI en novembre. La CPI est le même tribunal qui a délivré un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine l’année dernière, à propos de crimes de guerre présumés liés au déplacement d’enfants d’Ukraine.

« Le procureur (de la CPI) nous a assuré que l’affaire était en cours et examinée par son bureau », a déclaré Pandor à propos des allégations de l’Afrique du Sud contre Netanyahu. « Ce sur quoi j’ai eu l’impression qu’il ne m’a pas suffisamment répondu, c’est que je lui ai demandé pourquoi il pouvait émettre un mandat d’arrêt contre M. Poutine alors qu’il ne pouvait pas le faire contre le Premier ministre israélien. Il ne pouvait pas répondre et n’a pas répondu à cette question.

Israël, comme la Russie, n’est pas signataire du traité qui a créé la CPI et ne reconnaît pas l’autorité de la Cour.

___

Imray a rapporté du Cap, en Afrique du Sud.

___

Couverture AP de la guerre Israël-Hamas : https://apnews.com/hub/israel-hamas-war