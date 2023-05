L’Afrique du Sud admet que les allégations américaines selon lesquelles des armes ont été expédiées à la Russie sont « toujours valables »

Les États-Unis et l’Afrique du Sud semblent rester enfermés dans une bataille diplomatique pour savoir si le pays africain est devenu pro-russe au milieu des inquiétudes persistantes concernant le renforcement des liens militaires et économiques entre les pays, y compris les livraisons d’armes.

Mardi, la ministre sud-africaine des Relations internationales Naledi Pandor a encore versé de l’huile sur le feu. Tout en discutant des affirmations de l’ambassadeur américain en Afrique du Sud, Reuben Brigety, selon lesquelles des armes auraient été chargées sur un cargo russe sanctionné, le Lady R, à la base navale de Simonstown près du Cap, Pandor a déclaré à 702 Talk Radio « les allégations qu’il a faites ».

Brigety a déclaré la semaine dernière aux journalistes qu’il était tellement convaincu que des armes avaient été chargées sur le navire qu’il parierait sa vie dessus.

Bien que les allégations ne soient pas nouvelles, il n’y a toujours pas de réponses concrètes de la part du gouvernement sud-africain. Peu de temps après que le Lady R ait quitté les eaux du Cap, le ministre sud-africain de la Défense, Thandi Modise, a déclaré aux journalistes : « Je ne veux pas commenter le contenu de ce navire tant que je n’aurai pas reçu tous les documents ». C’était il y a cinq mois, et Modise n’a pas encore fourni d’informations supplémentaires.

LES QUESTIONS SUR LA FOURNITURE D’ARMES PAR L’AFRIQUE DU SUD À LA RUSSIE ALIMENTENT UN ÉNORME DIFFÉREND DIPLOMATIQUE AVEC NOUS

En février, La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen a demandé aux responsables sud-africains de donner des détails sur la cargaison du Lady R. Cette demande a été répétée à une délégation commerciale sud-africaine à Washington il y a deux semaines, et par le Département d’État lors d’un point de presse mercredi dernier. Les analystes disent que l’ambassadeur américain n’a peut-être pas fait une explosion en solo lorsqu’il a rendu ces affirmations publiques jeudi, mais qu’il a plutôt exprimé la frustration de Washington face au manque de réponses de Pretoria. Il a été souligné que le Département d’État n’a pas rappelé l’ambassadeur à Washington pour des entretiens et n’a fait aucun commentaire sur le bien-fondé de la réclamation.

« Je partage les préoccupations de l’ambassadeur Brigety », a déclaré lundi à Fox News Digital le sénateur James Risch, R-Idaho, membre éminent de la commission sénatoriale des relations étrangères. « Ce n’est pas le comportement d’un gouvernement prétendument amical, neutre ou épris de paix – qui accepte volontiers les préférences commerciales et l’aide au développement des États-Unis, alors qu’il autorise des échanges d’armes apparemment corrompus avec un État agresseur responsable du massacre du peuple ukrainien. »

Les relations des États-Unis avec l’Afrique du Sud sont désormais perçues comme si faibles que le pays est comparé à la Corée du Nord et à l’Iran. Emma Louise Powell, ministre fantôme des Relations internationales du parti d’opposition officiel, l’Alliance démocratique (DA), a écrit dans un communiqué que le président sud-africain Cyril Ramaphosa, sait, « exactement ce qui s’est passé en décembre et (est) maintenant désespérément sur place . »

« Ne vous y trompez pas », a poursuivi Powell, « les révélations de cette semaine de l’ambassadeur américain Reuben Brigety visaient à envoyer un message définitif au cabinet de Ramaphosa selon lequel aider et encourager l’agression russe aura des conséquences désastreuses pour l’économie sud-africaine. Cette impasse croissante risque également L’Afrique du Sud est reléguée aux oubliettes de l’histoire aux côtés de la Corée du Nord et de l’Iran – tous deux sous sanction américaine pour leur fourniture d’armes à la Fédération de Russie. »

N’aidant peut-être pas l’image de Pretoria, les organes de presse russes se sont enthousiasmés lundi pour la visite à Moscou cette semaine du commandant des forces terrestres sud-africaines, le lieutenant-général Lawrence Mbatha et de toute une équipe, travaillant, a rapporté le Moscow Times, sur des questions de coopération militaire. opération et « préparation au combat ».

POUTINE POSE LE DILEMME DE L’ARRESTATION ALORS QUE L’OPPOSITION SUD-AFRICAINE DIT QUE SI LE GOUVERNEMENT FAMILIER DE LA RUSSE N’AGIT PAS, IL AGIRA

Bien que le ministère de la Défense n’ait pas répondu aux questions de Fox News Digital, le ministre fantôme de la Défense de la DA, Kobus Marais, a protesté dans un communiqué écrit : « Cela démontre une fois de plus l’insensibilité et l’insensibilité du gouvernement à notre dilemme diplomatique et commercial. Cette visite non sollicitée n’est aussi que le dernier incident d’une série où le gouvernement sud-africain démontre clairement et sans vergogne son soutien à la Russie. »

« Même après l’appel des États-Unis pour honorer les relations, ils ont continué et ont effectué cette visite. C’est honteux », a-t-il déclaré.

Le 24 avril, un énorme avion cargo russe Antonov a été autorisé à atterrir, décharger et charger sur une base aérienne militaire sud-africaine, Waterkloof. Les questions n’ont pas reçu de réponse complète quant à savoir pourquoi il a été autorisé à atterrir à ce point clé national, et ce qu’il a apporté et ce qu’il a réalisé. Cet avion particulier a été sanctionné par les États-Unis, tout comme le navire le Lady R, pour avoir transporté des armes pour la Russie. Les autorités ont déclaré que cet avion lourd, capable de transporter des camions lourds, livrait simplement du courrier diplomatique pour l’ambassade de Russie à proximité.

Les États-Unis déclarent publiquement que malgré toute la controverse, tout est « sur la bonne voie » avec l’Afrique du Sud. Fox News Digital a contacté l’ambassade des États-Unis à Pretoria et le département d’État pour obtenir des commentaires. L’ambassade n’a pas répondu, mais le département d’État s’est référé aux commentaires faits lors d’un briefing lundi par Vedant Patel, le principal porte-parole adjoint du département, « en ce qui concerne nos relations avec l’Afrique du Sud, je noterai que nos relations avec l’Afrique du Sud restent fort, et nous sommes – continuons à être attachés – à l’agenda affirmatif de nos relations bilatérales. »

Se référant au navire le Lady R, Clayson Monyela, chef de la diplomatie publique au ministère sud-africain des Relations internationales, a tweeté vendredi : « Le Comité national de contrôle des armes conventionnelles n’a aucune trace d’une vente d’armes approuvée par l’État à la Russie liée à la période/incident en question. »

Cameron Hudson, un ancien officier de la CIA, estime que des déclarations comme celle-ci sont fondamentalement correctes – car il y a tellement de corruption, dit-il, au sein du gouvernement sud-africain qu’il est possible qu’au niveau supérieur du gouvernement, les ministres ne sachent pas ce que font leurs employés. font de manière corrompue.

DES EXERCICES EN AFRIQUE DU SUD AVEC LA RUSSIE ET ​​LA CHINE POURRAIENT SIGNIFIER L’ÉCHEC DES EFFORTS DE WASHINGTON POUR SOLIDIFIER LES ALLIÉS AFRICAINS

Hudson était directeur des affaires africaines au Conseil de sécurité nationale sous l’administration du président George W. Bush. Il est maintenant associé principal du programme Afrique du Centre d’études stratégiques et internationales.

Hudson a déclaré à Fox News Digital : « Il y a longtemps des rumeurs selon lesquelles le ministère de la Défense a été capturé par des intérêts russes et pourrait même avoir opéré sans le plein consentement ou la connaissance d’autres parties du gouvernement. L’Afrique du Sud s’est déplacée dans une orbite russe depuis la présidence de Jacob Zuma (le dernier président du pays), et depuis lors, a connu une augmentation de la corruption de haut niveau et un évidement des institutions démocratiques de l’Afrique du Sud.

« La relation bilatérale », a ajouté Hudson, « ne sera probablement pas réparée rapidement ou facilement après cette dernière trahison, mais en même temps, Washington ne voudra pas risquer de pousser l’Afrique du Sud encore plus loin dans l’alignement avec la Russie et la Chine en adoptant des sanctions punitives. Des voix du Congrès pourraient bien faire pression sur l’administration pour qu’elle adopte une ligne plus dure, peut-être en poursuivant des sanctions ciblées contre des fonctionnaires de niveau inférieur ou des entreprises impliquées dans l’accord avec Lady R. «

« En fin de compte, la Russie n’aimerait rien de plus que cet incident pour creuser un fossé entre les États-Unis et l’Afrique du Sud. »

Des milliers d’emplois sud-africains sont en jeu dans le cadre d’accords commerciaux avantageux avec les États-Unis, tels que l’African Growth and Opportunity Act. Le sénateur Risch a déclaré lundi à Fox News Digital : « L’administration Biden devrait utiliser les autorités existantes pour réévaluer la portée et l’ampleur de notre engagement actuel avec le gouvernement sud-africain ».