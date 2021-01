L’Afrique du Sud achète 1,5 million de doses de vaccin AstraZeneca

L’Afrique du Sud fait face à une résurgence dramatique du COVID-19 qui dépasse rapidement son premier pic. Il a annoncé des niveaux records de 21 832 nouveaux cas confirmés et 844 décès à la fin de mercredi.

Le pays de 60 millions d’habitants a signalé de loin le plus de cas de coronavirus en Afrique, avec plus de 1,1 million d’infections confirmées, dont 31368 décès, soit plus de 30% de tous les cas sur le continent de 1,3 milliard .