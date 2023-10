L’Afrique du Sud abat des millions de poulets pour tenter de contenir l’épidémie de grippe aviaire : NPR

basculer la légende Denis Farrell/AP

LE CAP, Afrique du Sud — L’Afrique du Sud a abattu environ 7,5 millions de poulets dans le but de contenir des dizaines d’épidémies de deux souches distinctes de grippe aviaire qui menacent de créer une pénurie d’œufs et de volaille pour les consommateurs, ont annoncé mardi le gouvernement et l’association nationale de la volaille. .

Au moins 205 000 poulets sont morts de la grippe aviaire lors d’au moins 60 épidémies distinctes à travers le pays, dont plus de la moitié dans la province de Gauteng, qui comprend la plus grande ville du pays, Johannesburg, et la capitale, Pretoria.

Certaines épiceries de Johannesburg limitaient le nombre d’œufs que les clients étaient autorisés à acheter cette semaine – dans certains cas à un carton de six œufs – et le gouvernement a reconnu qu’il y avait des « contraintes d’approvisionnement ».

Le gouvernement a annoncé qu’environ 2,5 millions de poulets élevés pour leur viande avaient été abattus. L’Association sud-africaine de la volaille a déclaré que 5 millions de poules pondeuses supplémentaires avaient été abattues. Les 7,5 millions d’oiseaux représentaient environ 20 à 30 % du cheptel total de poulets d’Afrique du Sud, a déclaré le directeur général de la South African Poultry Association, Izaak Breitenbach.

Le gouvernement s’apprête à accélérer l’obtention de nouveaux permis d’importation permettant aux entreprises d’importer des œufs d’autres pays « afin de garantir un approvisionnement suffisant pour les consommateurs », a déclaré le ministre de l’Agriculture Thoko Didiza. Son ministère envisage également de se lancer dans un programme de vaccination pour stopper l’épidémie de grippe aviaire et a déclaré que le nombre d’élevages présentant des cas était en augmentation.

La Namibie voisine a interdit les importations de viande de poulet et d’œufs en provenance d’Afrique du Sud.

Les épidémies frappent une industrie déjà en difficulté en raison d’une crise de l’électricité. Breitenbach a déclaré que l’Afrique du Sud avait connu trois épidémies majeures de grippe aviaire ces dernières années, et que les dernières étaient « de loin les pires », coûtant déjà à l’industrie des pertes d’au moins 25 millions de dollars.

Les vaccins devront être importés et, espérons-le, prêts à être utilisés dans deux à six mois, a-t-il déclaré.

Wilhelm Mare, président du groupe avicole de l’Association vétérinaire sud-africaine, a déclaré que jusqu’à 8,5 millions de poules pondeuses pourraient être touchées et plus de 10 millions d’oiseaux au total.

« Cela me dit que nous allons avoir des problèmes avec cette situation pendant un certain temps », a déclaré Mare, la qualifiant de « catastrophique » pour l’industrie.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré le mois dernier que les épidémies de grippe aviaire étaient en augmentation à l’échelle mondiale, avec plus de 21 000 épidémies à travers le monde entre 2013 et 2022. La grippe aviaire n’infecte que rarement les humains.

Les œufs sont une source importante et abordable de protéines en Afrique du Sud, mais les prix ont augmenté régulièrement cette année et les pénuries causées par la grippe aviaire devraient encore faire grimper les prix et aggraver l’inflation alimentaire pour les Sud-Africains.

L’industrie du poulet en Afrique du Sud a déjà été durement touchée cette année par des pénuries d’électricité, qui ont entraîné des coupures d’électricité régulières planifiées pour économiser l’énergie, mais qui ont eu de graves conséquences sur les entreprises.

Les agriculteurs sud-africains ont déclaré en janvier qu’ils avaient été contraints d’abattre près de 10 millions de jeunes poussins, alors que l’économie la plus avancée d’Afrique a connu des pannes d’électricité record au début de l’année, provoquant un ralentissement spectaculaire de la production et une surpopulation des élevages de poulets.

L’industrie avicole a également fait pression sur le gouvernement sud-africain pour qu’il impose des droits permanents à des pays comme le Brésil, le Danemark, la Pologne, l’Espagne et les États-Unis pour ce que l’industrie appelle le « dumping » de produits à base de poulet bon marché en Afrique du Sud, menaçant les producteurs locaux. entreprises.