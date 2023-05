L’Afrique du Sud a chargé des armes sur un navire russe, selon un émissaire américain

L’ambassadeur américain en Afrique du Sud, Reuben Brigety, a déclaré lors d’une table ronde de presse que les États-Unis prenaient l’affaire au sérieux et avaient fait part de leurs préoccupations concernant l’armement de la Russie lors de récentes discussions diplomatiques et commerciales avec une délégation sud-africaine en visite à Washington.

Brigety, qui a assisté aux réunions à Washington, a déclaré que les armes et les munitions avaient été chargées sur le navire, le Lady R, qui a accosté à la base navale de Simon’s Town à l’extérieur du Cap entre le 6 et le 8 décembre.

Plus tard dans un communiqué, la présidence a exprimé son inquiétude et a qualifié les remarques de l’ambassadeur de « décevantes ».

« Les propos de l’ambassadeur sapent l’esprit de coopération et de partenariat qui a caractérisé les récents engagements entre les responsables du gouvernement américain et une délégation officielle sud-africaine », a déclaré la présidence, reconnaissant que la question du navire avait été soulevée lors de réunions. La question a été discutée et il a été convenu qu’une enquête serait autorisée à suivre son cours et que les services de renseignement américains fourniraient toutes les preuves en leur possession », a ajouté la présidence.

« Ce développement prouve non seulement que l’Afrique du Sud n’est pas non alignée dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine, mais que le président Ramaphosa et son gouvernement ont déjà menti à l’Afrique du Sud et au monde quant à l’implication de notre pays dans ce conflit dévastateur », a déclaré Steenhuisen dans un communiqué. . « L’ANC se range du côté de la Russie pour une seule raison : parce que la Fédération de Russie finance l’ANC, et donc infiltre et déstabilise la démocratie sud-africaine », a déclaré Steenhuisen.