L’Afrique du Sud a battu l’Inde par cinq guichets lors de la Coupe du monde T20 pour prendre la tête du groupe 2 du Super 12 | Nouvelles du cricket

David Miller a frappé un demi-siècle sans défaite et les points gagnants après qu’Aiden Markram a puni les erreurs de terrain de l’Inde alors que l’Afrique du Sud a remporté un match à bascule à Perth par cinq guichets pour se hisser en tête du groupe 2 du Super 12 de la Coupe du monde T20.

Markram (52 ​​sur 41) a été abandonné par Virat Kohli au milieu du guichet profond sur 35, alors qu’il aurait été épuisé un point plus tard si le skipper indien Rohit Sharma n’avait pas raté les souches de près.

Markram a terminé le 16e avec l’Afrique du Sud ayant besoin de 34 points supplémentaires de 27 balles pour dépasser le 133-9 de l’Inde, avec son licenciement mettant fin à un quatrième guichet de 76 sur 60 balles avec Miller (59no sur 46) après que les Proteas aient eu été 24-3 dans le sixième plus.

Mais Miller a guidé son équipe à la maison, soulageant une partie de la pression lorsqu’il a fait exploser Ravichandran Ashwin pour des six consécutifs au 18e, puis a frappé les courses décisives contre Bhuvneshwar Kumar à partir du quatrième ballon de la finale.

L’Afrique du Sud avait eu besoin de six balles sur six au début de la 20e, mais un point et un simple de Wayne Parnell ont été suivis par Miller envoyant une balle courte sur le côté de la jambe pendant quatre avant de couper la couverture suivante.

La victoire de l’Afrique du Sud les laisse invaincus et sur cinq points en trois matchs – leurs autres résultats ont été une pluie contre le Zimbabwe et une démolition de 104 points contre le Bangladesh – avec l’Inde à la deuxième place après avoir subi sa première défaite de la campagne, après avoir commencé avec l’emporte sur le Pakistan et les Pays-Bas.

Image:

Le demi-siècle de Suryakumar Yadav a été vain pour l’Inde





La victoire de l’Afrique du Sud n’aide pas le Pakistan

La victoire était une mauvaise nouvelle pour les chances du Pakistan d’atteindre les demi-finales.

Leurs espoirs seront vains s’ils perdent contre l’Afrique du Sud à Sydney jeudi, mais même si les hommes de Babar Azam battent les Proteas et le Bangladesh pour porter leur butin à six points, cela ne suffira pas si l’Inde bat le Bangladesh et que le Zimbabwe et l’Afrique du Sud frappent. Pays-Bas lors de leur dernier match.

L’affrontement de dimanche au stade Optus a été une véritable affaire oscillante, l’Inde tombant à 49-5 en neuf overs – Lungi Ngidi (4-29) écartant l’illustre quatuor de Rohit (15), KL Rahul (9), Kohli (12) et Hardik Pandya (2) – avant que les 68 balles sur 40 de Suryakumar Yadav ne propulsent son équipe à un total de travail.

Dans la réponse de l’Afrique du Sud, le couturier du bras gauche Arshdeep Singh a renvoyé Quinton de Kock (1) de la première balle de la seconde, puis a piégé Rileee Rossouw lbw pour rien deux balles plus tard après une révision réussie alors qu’il infligeait un canard à un joueur qui avait marqué des siècles lors de ses deux dernières manches internationales T20, contre le Bangladesh jeudi et auparavant contre l’Inde le 4 octobre.

Les luttes du capitaine sud-africain Temba Bavuma se sont poursuivies lorsqu’il a renversé Mohammed Shami derrière à la fin du jeu de puissance pour tomber pour 10 sur 15 balles et les Proteas avaient 40-3 après 10 overs, nécessitant 94 autres sur 60 livraisons à ce moment-là.

Cependant, Markram et Miller ont commencé à trouver la clôture après avoir bu et bien que Markram et Tristan Stubbs (6) soient partis dans les morts, l’Afrique du Sud a triomphé.

Image:

Lungi Ngidi (à droite) a pris quatre guichets alors que l’Afrique du Sud s’est hissée en tête du Super 12 Groupe 2





Ngidi déchire la première place de l’Inde

Ngidi a joué un rôle énorme dans la victoire de l’Afrique du Sud, déclarant en écartant les ouvreurs indiens Rohit et Rahul au cinquième, attrapant Rohit de son propre bowling avant de faire empocher Rahul par Markram.

Kohli est arrivé au n ° 3 et ressemblait beaucoup à un homme avec des années cinquante successives contre le Pakistan et les Pays-Bas à son actif alors qu’il conduisait Ngidi à travers une couverture supplémentaire, puis l’a coupé à travers le midwicket pour des quatre consécutifs au début du septième. plus de.

Mais Kohli a été rebondi par Ngidi trois livraisons plus tard alors que Kagiso Rabada a empoché une jambe fine profonde, et c’était un scénario similaire dans le neuvième lorsque Rabada a réussi une brillante prise de plongée à cet endroit après que Hardik ait tiré une balle courte de Ngidi dans sa direction. .

Avec Deepak Hooda (0) ayant pris Anrich Nortje derrière dans le huitième, l’Inde était maintenant cinq de moins avant d’atteindre cinquante – mais Suryakumar a ensuite brillé, avec ses manches étincelantes, y compris une marque déposée six sur ses coussinets et sur le côté de la jambe.

Suryakumar a complètement dominé son stand de sixième guichet de 52 balles sur 40 avec Dinesh Karthik – Karthik ne contribuant que six balles sur 15 – avant d’être rattrapé par une balle plus lente de Parnell dans l’avant-dernière.

Pendant longtemps, il a semblé que Suryakumar serait du côté des gagnants, mais son coup a finalement été vain.

Et après?

Inde affrontera le Bangladesh à Adélaïde mercredi (8h00, heure du Royaume-Uni), avant Afrique du Sud face au Pakistan à Sydney jeudi (8 heures du matin, heure du Royaume-Uni).