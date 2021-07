L’Afrique du Sud a battu les Antilles 3-2 dans la série internationale T20 après une victoire de 25 points dans le match décisif | Nouvelles de cricket

Le fileur sud-africain Tabraiz Shamsi a remporté 1-11 sur quatre reprises, un sort qui comprenait le guichet de Chris Gayle des Antilles

L’Afrique du Sud a scellé une victoire 3-2 de la série internationale T20 sur les Antilles avec une victoire de 25 points lors du match décisif à Grenade.

Le fileur de poignet du bras gauche Tabraiz Shamsi était à son meilleur niveau, écartant Chris Gayle (11) en route vers des chiffres de 1-11 à partir de quatre overs, alors que les hôtes ont terminé sur 143-9 en réponse au 168-4 de l’Afrique du Sud.

Lungi Nigidi a réclamé trois guichets pour l’Afrique du Sud, tandis que Kagiso Rabada et Wiaan Mulder en ont capturé deux chacun, les 34 balles 52 d’Evin Lewis venant en vain pour les hôtes.

Le demi-siècle d’Evin Lewis pour les Antilles est venu en vain

Les Antilles avaient une fiche de 110-3 au 15e rang de la poursuite, mais Mulder a ensuite retiré Pollard (13) et Andre Russell (0) des balles successives et l’équipe locale a perdu six guichets pour 32 points.

L’Afrique du Sud – qui trinque désormais à une première victoire dans la série T20I depuis mars 2019 – a vu son total soutenu par un partenariat de 128 points avec un deuxième guichet entre Quinton de Kock (60 sur 42 balles) et Aiden Markram (70 sur 48 balles) après Fidel Edwards (2-19) avait écarté Temba Bavuma (0) troisième balle.

Les Proteas n’ont marqué que 32 points au cours des cinq dernières manches, mais leur total s’est toujours avéré au-delà des Antilles.