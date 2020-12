L’Afrique de l’Est a connu l’année dernière la pire invasion de criquets pèlerins depuis plus de 70 ans

De nouveaux essaims de criquets pèlerins menacent les moyens de subsistance de millions de personnes dans la corne de l’Afrique et au Yémen malgré une année d’efforts de lutte, ont averti les Nations Unies.

L’ONU affirme que les conditions de reproduction sont bonnes dans l’est de l’Éthiopie et en Somalie, le Kenya étant également menacé.

Et la reproduction en cours des deux côtés de la mer Rouge constitue une nouvelle menace pour l’Érythrée, l’Arabie saoudite et le Yémen.

Cette année avait déjà vu la pire invasion de l’Afrique de l’Est en 70 ans.

« Pour le Kenya, la menace est imminente, elle pourrait se produire à tout moment maintenant », a déclaré Keith Cressman, responsable des prévisions acridiennes de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à la BBC.

« Cela pourrait être aussi grave que ce que nous avons vu l’année dernière parce que la superficie de terrain de reproduction dans ces pays est aussi grande que 350 000 km2 (135 000 miles carrés). »

Entre janvier et août de cette année, l’Afrique de l’Est a vu des milliards d’insectes détruire les récoltes dans toute la région.

« Nous avons perdu une grande partie de nos pâturages et de notre végétation à cause des criquets et par conséquent nous perdons encore un bon nombre de notre bétail », a déclaré Gonjoba Guyo, un pasteur dans le sous-pays de North Horr au nord du Kenya.

« J’ai perdu 14 chèvres, quatre vaches et deux chameaux à cause de l’épidémie acridienne et maintenant il y a beaucoup de peur que nous puissions faire face à des conséquences similaires ou pires. »

Les responsables de la FAO ont déclaré que les pays de la région étaient désormais bien mieux préparés que pour la dernière invasion.

Ils disent que la surveillance est élevée et que la préparation – comme la pulvérisation de pesticides au sol ou à partir d’avions – est bien meilleure, avec plus d’un million d’acres de terres traitées pour les infestations dans 10 pays.

Mais on craint que les communautés ne soient submergées si les essaims sont vraiment gros.

Alors, comment les criquets pourraient-ils se reproduire à une échelle aussi menaçante?

Météo favorable

Les experts disent que le centre de la Somalie et l’est de l’Éthiopie ont reçu des précipitations plus élevées que la moyenne pendant la saison des pluies de septembre à novembre.

Cela signifiait que le sol a vu une génération et une expansion importantes de végétation.

« Cela est devenu un très bon terreau pour les criquets », a déclaré M. Cressman. « Et ces zones sont vraiment d’immenses zones de reproduction. »

La plupart des gouvernements de la région disent qu’ils se sont préparés à la deuxième vague d’essaims acridiens

Dans ces conditions, en l’espace de quelques mois, les criquets passent du statut d’insecte unique à celui de faire partie d’un groupe.

Cela conduit alors à de petites bandes de larves sans ailes et de petits essaims d’adultes ailés.

Selon un rapport de la FAO et de l’Organisation météorologique mondiale, les criquets pèlerins peuvent se multiplier massivement et en un an, ils peuvent être 160 000 fois plus nombreux qu’au départ.

Cyclone Gati

Compte tenu de sa topographie aride, le nord de la Somalie devait rendre les choses difficiles pour les criquets.

Mais en novembre, le cyclone Gati a fait exactement le contraire lorsqu’il a touché terre là-bas.

Il a apporté deux années de pluie en deux jours et ce qui aurait pu être un terrain hostile pour les criquets s’est transformé en un terrain de reproduction favorable.

Après les inondations, les sols humides sont devenus idéaux pour les criquets pour pondre des œufs et ils ont également eu une croissance inattendue de végétation pour se régaler.

La Somalie a également été l’un des pays de la région les plus touchés par la recrudescence du criquet pèlerin cette année.

Les aires de reproduction dans l’est de l’Éthiopie et en Somalie seraient massives

Conflits

Les experts affirment qu’une surveillance accrue dans plusieurs zones régionales touchées a contribué à éloigner les criquets.

Mais ils disent que cela n’a pas été possible là où la situation sécuritaire n’est pas sous contrôle.

« Par exemple, il n’y a pas eu de surveillance dans le sud de la Somalie », a déclaré M. Cressman.

Le Yémen est un autre pays qui possède plusieurs zones de reproduction des criquets pèlerins.

Mais le conflit là-bas a rendu la surveillance impossible dans plusieurs domaines.

Les experts disent que les criquets ont également migré vers l’Arabie saoudite depuis le Yémen.

Ils peuvent également traverser régulièrement la mer Rouge, sur une distance de 300 km, car ils peuvent rester en l’air pendant de longues périodes.

Les agriculteurs disent avoir perdu du bétail après que la dernière invasion acridienne a détruit la végétation et les pâturages

Pulvérisation de pesticides

Les pays de la région se sont également préparés à utiliser des pesticides terrestres et aériens.

« Les opérations de lutte ont évité la perte d’environ 2,7 millions de tonnes de céréales, d’une valeur de près de 800 millions de dollars dans des pays déjà durement touchés par l’insécurité alimentaire aiguë et la pauvreté », a déclaré la FAO dans un communiqué.

Mais les experts disent que plus de financement est nécessaire pour relever le défi.

«Nous faisons la surveillance, mais nous n’avons reçu aucun équipement ni aucun pesticide à pulvériser», a déclaré Jeremiah Lekoli, un spécialiste de l’environnement qui travaille également comme scout de surveillance acridienne dans le comté de Marsabit au nord du Kenya.

« Il est très important que nous ayons ces choses, sinon au moment où ils arriveront, les criquets auront causé des dégâts et seront partis. »

La FAO a averti que plus de 35 millions de personnes sont déjà en situation d’insécurité alimentaire aiguë dans les cinq pays les plus touchés.

Il dit que ce nombre pourrait augmenter de 3,5 millions supplémentaires si rien n’est fait pour contrôler la dernière épidémie.