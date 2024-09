L’Afrique connaît une augmentation de la démence à mesure que les gens vivent plus longtemps

NAIROBI — Les pays africains sont confrontés à une forte augmentation des cas de démence en raison de l’allongement de l’espérance de vie et du manque de ressources des systèmes de santé pour traiter le nombre croissant de patients âgés, ont averti les scientifiques.

La démence, qui décrit une perte de fonctions cérébrales telles que la réflexion et la mémoire, affecte déjà des millions de personnes âgées et leurs familles sur le continent, mais elle ne doit pas être considérée comme une partie normale du vieillissement, préviennent les experts.

L’Afrique, souvent reconnue pour sa population jeune avec un âge médian de 19 ans, abrite également la population âgée qui connaît la croissance la plus rapide au monde, selon Selon l’Organisation mondiale de la santé, la population du continent vivant plus longtemps que jamais, les maladies liées à l’âge comme la démence deviennent plus courantes. L’espérance de vie en bonne santé en Afrique a augmenté de 10 ans par personne entre 2000 et 2019, soit une augmentation plus importante que dans toute autre région du monde au cours de la même période.

Pourtant, selon une étude de l’Université Aga Khan, la recherche sur la démence en Afrique ne représente que 0,1 % de la production globale de recherche du continent. Ce phénomène, combiné à l’accent mis sur des maladies non transmissibles plus médiatisées comme le cancer, fait que de nombreux patients atteints de démence ne sont pas diagnostiqués ou, dans la majorité des cas, diagnostiqués trop tard.

Selon le Dr Zul Merali, directeur du Brain and Mind Institute de l’Université Aga Khan de Nairobi, le plus grand défi en matière de détection et de prise en charge de la démence en Afrique est dû à l’obsolescence des technologies, au manque de recherche et à la mauvaise qualité des données. « Nous n’avons pas mesuré correctement la démence », a déclaré le Dr Merali. « Nous avons mesuré les cas de démence lorsque les patients se présentent dans les cliniques et lorsqu’ils viennent, ils présentent déjà de nombreux symptômes et savent que quelque chose ne va pas. »