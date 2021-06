L’Afrique connaît un pic de 44% des nouvelles infections à Covid, une augmentation de 20% des décès

Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, reçoit le vaccin contre la maladie à coronavirus Johnson et Johnson (COVID-19) à l’hôpital de Khayelitsha près du Cap, en Afrique du Sud, le 17 février 2021.

Une augmentation des cas 18 mois après le début de la pandémie inquiète les responsables de la santé et met en évidence les lacunes du financement des initiatives d’équité en matière de vaccins. Les responsables de l’OMS affirment que davantage de tests sont nécessaires dans la région.

« Bien que les chiffres en Afrique eux-mêmes… ne représentent pas une proportion massive des cas mondiaux, nous savons que le diagnostic en Afrique n’est pas au même niveau d’intensité. Donc, quand vous voyez le changement de tendance, la tendance est préoccupante, « , a déclaré mercredi le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS. « Et quand vous regardez la proportion de vaccins dans le monde qui vont en Afrique, alors cette tendance est encore plus préoccupante. »

Certains pays constatent une augmentation de plus en plus inquiétante des cas de Covid en Afrique qui, selon des responsables de l’Organisation mondiale de la santé, ne représentent pas mercredi l’ampleur réelle de l’épidémie là-bas.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour Covid-19, a déclaré que certains disent que c’est le début d’un troisième pic dans certains pays d’Afrique.

« Nous ne savons pas combien de cas ont été signalés à ce jour, nous supposons que nous manquons de nombreux cas », a déclaré Van Kerkhove.

L’OMS a déclaré fin mai que l’Afrique a besoin de 20 millions de doses de vaccin d’ici la mi-juillet pour donner aux patients leurs deuxièmes doses pour assurer une protection suffisante contre le virus.

Le manque de financement des campagnes de partage de vaccins a laissé l’Afrique à la traîne dans son acquisition des vaccins salvateurs, « le plus petit nombre de vaccins au monde se trouve actuellement en Afrique », a déclaré Ryan.

De nombreux pays se sont engagés à partager des millions de doses dans le monde, mais les responsables de l’OMS affirment que ces doses doivent être acheminées immédiatement et sans délai vers les pays à faible revenu. Le continent a reçu jusqu’à présent moins de 2% des doses de vaccins disponibles dans le monde.

Pour 100 habitants d’un pays à revenu élevé, environ 60 vaccins ont été livrés. Pour 100 personnes dans un pays à faible revenu, un vaccin a été livré, selon Ryan. « C’est une réalité brutale, et il y a des gens qui meurent aujourd’hui qui ne devraient pas avoir à mourir parce qu’ils n’ont pas été protégés par des vaccins », a-t-il déclaré.

Une étude récemment publiée dans The Lancet a montré que les taux de mortalité dans plusieurs pays différents en Afrique et les facteurs de risque déterminés. Parallèlement à l’accès aux vaccins, le manque d’accès aux ressources de base comme les lits d’hôpitaux et l’oxygène a été identifié comme un facteur déterminant des taux de mortalité dans les pays africains.

« Nous avons ces outils à portée de main, nous ne les utilisons tout simplement pas et ils ne sont pas entre de bonnes mains dans le monde, et je pense que nous devons tous y réfléchir », a déclaré Van Kerkhove.