«L’Afrique au milieu d’une troisième vague à part entière»: les responsables de la santé publient une mise à jour brutale sur l’épidémie de Covid sur le continent

S’exprimant jeudi, Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, a averti que le nombre de cas augmentait assez rapidement, les cas sur le continent ayant augmenté de 30% la semaine dernière, et près de deux douzaines de pays ont enregistré au moins un 20% d’augmentation.

« L’Afrique est au milieu d’une troisième vague à part entière… Nous avons vu en Inde et ailleurs à quelle vitesse Covid-19 peut rebondir et submerger les systèmes de santé », a déclaré Moëti. Elle a ajouté que les décès sont en hausse de 15% et que cinq pays – Afrique du Sud, Tunisie, Zambie, Ouganda et Namibie – représentent les trois quarts des nouveaux cas.

S’exprimant lors d’une conférence de presse distincte jeudi, le chef des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, John Nkengasong, a averti que seulement 0,79% des 1,3 milliard d’habitants du continent étaient vaccinés.

Quatre pays africains n’ont pas encore commencé leur campagne de vaccination, bien que l’OMS ait déclaré que la Tanzanie envisage de demander à rejoindre le centre mondial de partage de vaccins COVAX.

Moeti et Nkengasong ont également noté que les pays qui vaccinaient à un bon rythme risquaient de manquer de stocks.

Le continent n’a pas encore connu une urgence de la même manière que d’autres parties du monde ont connu jusqu’à présent la pandémie, bien que certaines données périphériques suggèrent que le virus pourrait être plus répandu que la faible capacité de test Covid ne l’implique.

En mai, il a été annoncé qu’environ 5% des législateurs de la République démocratique du Congo étaient morts de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Le chiffre suggère qu’il y a peut-être eu plus de cas de virus que les 31 000 que le pays prétendait avoir enregistrés à l’époque, étant donné le taux de mortalité connu du virus.

