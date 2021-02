L’Afrique atteint 100000 décès connus par COVID-19 alors que le danger augmente

NAIROBI, Kenya (AP) – L’Afrique a dépassé 100000 décès confirmés dus au COVID-19 alors que le continent salué pour sa réponse précoce à la pandémie se débat maintenant avec une résurgence dangereuse et l’oxygène médical est souvent désespérément à court.

«Nous sommes plus vulnérables que nous ne le pensions», a déclaré le directeur des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, John Nkengasong, à l’Associated Press dans une interview sur la pandémie et une étape qu’il a qualifiée de «remarquablement douloureuse».

Il s’est inquiété que «nous commençons à normaliser les décès», alors que les agents de santé sont débordés.

Le continent de 54 pays de quelque 1,3 milliard d’habitants a à peine vu l’arrivée de fournitures à grande échelle de vaccins COVID-19, mais une variante du virus dominant en Afrique du Sud pose déjà un défi aux efforts de vaccination. Pourtant, si des doses sont disponibles, le continent devrait être en mesure de vacciner 35% à 40% de sa population avant la fin de 2021 et 60% d’ici la fin de 2022, a déclaré Nkengasong.

Les responsables de la santé qui ont poussé un soupir de soulagement l’année dernière alors que les pays africains n’ont pas vu un grand nombre de décès dus au COVID-19 font maintenant état d’une augmentation du nombre de décès. Vendredi, le CDC africain a déclaré que le nombre total de décès était de 100 294.

Les décès dus au COVID-19 ont augmenté de 40% en Afrique au cours du mois dernier par rapport au mois précédent, a déclaré la semaine dernière le chef de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique, Matshidiso Moeti. C’est plus de 22 000 personnes décédées au cours des quatre dernières semaines.

L’augmentation est un «avertissement tragique que les agents de santé et les systèmes de santé dans de nombreux pays d’Afrique sont dangereusement surchargés», a-t-elle déclaré, et la prévention des cas graves et des hospitalisations est essentielle.

Mais la dernière tendance montre un ralentissement. Dans la semaine qui s’est terminée dimanche, le continent a connu une baisse de 28% des décès, a déclaré jeudi le CDC africain.

L’Afrique a atteint 100000 décès confirmés peu de temps après avoir marqué un an depuis la confirmation de la première infection à coronavirus sur le continent, en Égypte, le 14 février 2020.

Mais beaucoup plus de personnes à travers l’Afrique sont mortes du COVID-19, même si elles ne sont pas incluses dans le bilan officiel.

L’Afrique du Sud, pays le plus durement touché du continent, a enregistré plus de 125 000 décès dus à des causes naturelles entre le 3 mai et le 23 janvier. les décès supplémentaires avec l’augmentation des cas confirmés de COVID-19 dans chaque province », a déclaré le Conseil sud-africain de la recherche médicale.

Étant donné que la plupart des pays d’Afrique n’ont pas les moyens de suivre les données sur la mortalité, il n’est pas clair combien de décès en excès se sont produits sur le continent depuis le début de la pandémie.

« Nous ne comptons certainement pas tous les décès, en particulier dans la deuxième vague », a déclaré Nkengasong du CDC africain aux journalistes la semaine dernière.

Bien que le continent ne connaisse pas un nombre «massif» de décès, il a affirmé que la plupart des gens en Afrique connaissent maintenant quelqu’un qui est mort du COVID-19. «Les gens meurent à cause d’un manque de soins de base», a-t-il dit, citant l’oxygène médical comme un besoin critique.

Vingt et un pays d’Afrique ont désormais des taux de létalité supérieurs à la moyenne mondiale, a déclaré Nkengasong, notamment le Soudan, l’Égypte, le Libéria, le Mali et le Zimbabwe. Le taux de létalité à l’échelle du continent reste supérieur à la moyenne mondiale à 2,6%.

«La deuxième vague est venue avec une pleine puissance, en partie à cause de cette nouvelle variante (en Afrique du Sud), en partie parce que nous avons créé des opportunités de grande diffusion» telles que les fêtes de fin d’année, a déclaré Salim Abdool Karim, le principal conseiller COVID-19 du gouvernement sud-africain. «Le virus s’adapte et s’améliore avec le temps car il mute progressivement pour être mieux adapté.»

Dans le cas inhabituel de la Tanzanie, personne ne sait combien de décès, voire d’infections, sont survenus depuis que le pays de quelque 60 millions d’habitants a cessé de mettre à jour son nombre de cas en avril.

Mais alors que le président populiste John Magufuli affirme que le COVID-19 a été vaincu en Tanzanie et remet en question les nouveaux vaccins sans fournir de preuves, les médias sociaux ont vu ces derniers jours une augmentation inquiétante des avis de décès de familles disant que des êtres chers sont morts en luttant pour respirer. Certains avaient autrement été en bonne santé.

«Il s’est plaint de la diminution rapide de l’air dans son système respiratoire», a déclaré ce mois-ci un avis de décès à Dar es Salaam.

La Tanzanie est maintenant l’un des huit pays africains avec la variante la plus infectieuse du virus qui a été découverte pour la première fois en Afrique du Sud, selon l’OMS, citant des voyageurs en provenance de Tanzanie qui ont découvert la variante à l’étranger.

Nkengasong a déclaré à l’AP que le premier président influent de la Tanzanie, Julius Nyerere, avait déclaré une fois que si l’Afrique n’était pas unie, elle était condamnée.

«Si nous ne pouvons pas exercer l’unité dans cette période de menace critique du COVID-19, alors je ne sais pas ce que signifie d’autre unité pour le continent», a déclaré Nkengasong.

Un autre endroit où les décès dus au COVID-19 sont innombrables est la région éthiopienne du Tigray, où un conflit entre les forces éthiopiennes et tigrées est entré dans un quatrième mois et le système de santé s’est effondré au milieu des pillages et des attaques d’artillerie. Les Nations Unies ont mis en garde contre une «transmission communautaire massive» du virus.

Gerald Imray à Cape Town, Afrique du Sud, a contribué.

