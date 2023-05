L’Afrique annonce des plans de qualification révisés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026

L’Afrique utilisera une seule étape de qualification pour la Coupe du monde pour les prochaines finales en 2026, supprimant trois tours auparavant pour un format qui prendra près de deux ans.

Le continent disposera de neuf places lors du tournoi élargi à 48 équipes en Amérique du Nord et a décidé d’un format de neuf groupes, où seul le vainqueur se qualifiera pour la Coupe du monde, a annoncé vendredi la Confédération africaine de football.

L’Afrique avait auparavant jusqu’à trois étapes de qualification – des tours préliminaires impliquant les pays les moins bien classés, puis une phase de groupes suivie de séries éliminatoires à deux pour décider des cinq représentants que le continent avait auparavant lors de la finale.

Pour le tournoi de l’an dernier au Qatar, l’ensemble du processus de qualification africain a été réduit à une période de six mois, mais pour 2026, il faudra 23 mois avant que l’identité des neuf finalistes ne soit connue.

Le tirage au sort des neuf groupes sera effectué à Cotonou, au Bénin, le 12 juillet, a indiqué la CAF.

Il n’a donné aucune autre explication, mais s’attend à ce que les 54 pays africains participent, ce qui signifie que chaque groupe sera composé de six nations et que les équipes seront probablement les têtes de série pour le tirage au sort selon le dernier classement de la FIFA.

Les qualifications débuteront en novembre avant de se poursuivre en juin de l’année prochaine et il y aura trois fenêtres distinctes en mars, septembre et octobre 2025 pour conclure les groupes.

Les quatre meilleurs deuxièmes des groupes joueront dans un tournoi éliminatoire de la CAF en novembre 2025 et les vainqueurs participeront au tournoi éliminatoire de la FIFA en mars 2026 pour une éventuelle 10e place africaine.

Ce tournoi éliminatoire impliquera six équipes pour décider des deux dernières places pour la Coupe du monde. Les six équipes seront une de chaque confédération, sauf l’Europe, et une équipe supplémentaire de la confédération des pays hôtes (CONCACAF).

Les finales de la Coupe du monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis se joueront à la mi-2026.

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a déjà annoncé que la finale se jouerait le 19 juillet.

