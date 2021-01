LAGOS, Nigéria – Alors que la pandémie a balayé le monde, il est devenu de plus en plus évident que dans la grande majorité des pays du continent africain, la plupart des décès ne sont jamais officiellement enregistrés. Des données fiables sur les décès d’un pays et leurs causes sont difficiles à trouver, ce qui signifie que les gouvernements peuvent passer à côté des menaces sanitaires émergentes – qu’il s’agisse d’Ebola ou du coronavirus – et doivent souvent formuler une politique de santé à l’aveuglette.

On dit que Covid-19 a largement contourné l’Afrique. Mais comme pour d’autres maladies, le véritable bilan du virus ici ne sera probablement jamais connu, en partie parce que les taux de mortalité élevés ne peuvent pas être utilisés comme une mesure comme ils le sont ailleurs.

Dans d’autres parties du monde, les épidémies ont été identifiées par des pics inhabituels de décès par rapport au taux de mortalité d’une année normale. Mais de nombreux gouvernements africains sont incapables de le faire, car ils ne connaissent pas la mortalité de base dans leur propre pays.

«La mortalité due à Covid sur le continent africain n’est pas un problème public majeur», a déclaré Dorian Job, responsable du programme Afrique de l’Ouest pour Médecins sans frontières. Ce qu’il a appelé des «prédictions folles» sur Covid – les Nations Unies ont déclaré en avril que jusqu’à 3,3 millions d’Africains mourraient de cela, par exemple – signifiait que des verrouillages sévères étaient imposés. Les effets économiques et sociaux de ceux-ci se feraient sentir en Afrique pendant des décennies, a déclaré le Dr Job.