L’Afrique a désespérément besoin de vaccins contre la MPOX. Mais les dons des pays riches ne résoudront pas cette situation d’urgence sanitaire ni la prochaine

L’Afrique affirme avoir besoin d’une estimation dix millions de doses du vaccin MPOX pour contrôler cette urgence de santé publique.

La situation est particulièrement préoccupante en République démocratique du Congo, où a signalé plus de 27 000 cas suspects de MPOX et plus de 1 300 décès jusqu’à présent cette année.

Europe et le États-Unis Les États-Unis ont promis de faire don de vaccins contre le mpox. En cas d’urgence, les dons sont les bienvenus. Mais les dons sont une solution de fortune sur laquelle on ne peut pas compter.

Voici ce qui doit se passer ensuite pour garantir un accès équitable aux vaccins MPO pour cette urgence sanitaire et la prochaine.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Cela fait moins d’un mois que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclaré mpox une urgence de santé publique internationale de portée internationale, après l’augmentation des cas en République démocratique du Congo et le risque d’une nouvelle propagation.

La variole du singe, autrefois connue sous le nom de variole du singe, s’est propagée dans des pays qui ne l’avaient jamais connue auparavant, peut-être à cause d’une nouvelle souche plus infectieuse du virus.

Mais l’OMS n’a pas encore approuvé les vaccins MPOX. Cela est nécessaire avant que des groupes tels que Gavi, l’Alliance du vaccin et UNICEF peut commencer à acheter des vaccins et à les distribuer aux pays touchés qui ne les ont pas encore approuvés de manière indépendante.

Une fois que l’OMS aura approuvé les vaccins, des dons de vaccins pourront également être distribués. environ 175 000 doses de la Commission européenne et 40 000 autres de la société de vaccins Bavarian Nordic. Les États-Unis se sont également engagés 50 000 doses de son stock national.

Même pour des pays comme la République démocratique du Congo, qui a émis une autorisation d’urgence pour les vaccins en juin dernier, les vaccins donnés n’ont été distribués qu’en quantité limitée. il semblerait qu’il soit juste arrivé.

Les autres pays riches n’ont pas été aussi généreux en matière de dons de vaccins. Le Canada a jusqu’à présent non engagé de partager l’une de ses plusieurs millions de doses. L’Australie a obtenu quelques doses de vaccin pour sa population mais n’a rien dit sur les dons.

Il y a aussi préoccupations sur l’efficacité des vaccins actuels contre la nouvelle souche du virus.

Nous avons déjà vu cela

En 2022, la République démocratique du Congo a connu une autre épidémie de MPOXLes États-Unis, le Canada et l’Union européenne étaient suffisamment inquiets pour acheté des vaccins du nord bavarois. Mais cela ne laissait rien aux pays plus pauvres.

Si les vaccins avaient été disponibles en Afrique à l’époque, l’urgence actuelle aurait pu être stoppée net, a déclaré Ahmed Ogwell Oumadirecteur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

Les pays à faible revenu, en particulier ceux d’Afrique, sont toujours en fin de compte en matière d’accès aux vaccins, aux diagnostics et aux traitements.

C’est une histoire qui a été répété plusieurs fois au cours des dernières décennies – avec le VIH/SIDA, Ebola et plus récemment la COVID.

Au cours de la première année où les vaccins contre la COVID-19 ont été disponibles, 75 à 80 % des habitants des pays à revenu élevé ont été vaccinés. contre moins de 10 % dans les pays à faible revenu.

Cette mauvaise répartition n’est pas inévitable. Elle est le résultat de l’exploitation des ressources naturelles du monde colonisé par les pays riches, une pratique qui perdure sous nos yeux. règles économiques, commerciales et d’investissement mondiales qui maintiennent les pays à faible revenu dans la pauvreté et dépendants des pays plus riches.

Voici ce qui s’est passé avec les produits COVID

Le système international de propriété intellectuelle régi par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en est un parfait exemple. Cet accord donne aux entreprises le contrôle de la fabrication et de la tarification de leurs produits – y compris des vaccins contre la COVID – jusqu’à l’expiration de leurs brevets. Par conséquent, seuls les pays riches peuvent se permettre ces vaccins.

En 2020, l’Inde et l’Afrique du Sud, finalement soutenues par plus de 100 autres pays à revenu faible et intermédiaire, a proposé une dérogation pour les produits médicaux liés à la COVID pendant une durée limitée. Cela aurait permis de libérer des connaissances scientifiques, des technologies et d’autres droits de propriété intellectuelle pour permettre d’intensifier la fabrication de vaccins, de diagnostics, de traitements et d’autres produits nécessaires pour faire face à la pandémie.

Moins de deux ans plus tard, l’OMC a approuvé une version fortement édulcorée La proposition initiale a été modifiée. Cette dérogation, qui ne dure que cinq ans, n’a fait que faciliter légèrement l’exportation de vaccins contre la COVID. Elle n’incluait aucun autre produit médical contre la COVID, y compris les traitements et les diagnostics, ni le transfert du savoir-faire et de la technologie nécessaires pour augmenter la production de manière sûre et efficace le plus rapidement possible.

Nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise plus.

Des épidémies de variole et de maladies infectieuses sont inévitables, car le changement climatique et la destruction de l’environnement augmentent le risque de transmission de maladies de l’animal à l’homme.

De telles épidémies ne pourront pas être évitées ni contrôlées en comptant sur la charité, le partage volontaire des données par les sociétés pharmaceutiques ou la bonne volonté des pays membres de l’OMC.

Les pays africains ont reconnu la nécessité de renforcer l’autosuffisance de leurs systèmes de santé publique. Pour remédier aux déséquilibres mondiaux actuels, ils ont reconnu qu’ils devaient renforcer leur voix collective sur les questions de santé mondiale et devenir plus efficaces dans la préparation et la réponse aux menaces de maladies. Il existe un cadre d’action.

Mais la mauvaise distribution mondiale des médicaments d’urgence n’est pas un problème que l’Afrique peut résoudre seule. règles mondiales Il est également nécessaire de veiller à ce que tous les pays coopèrent pour prévenir, se préparer et répondre aux pandémies et pour partager les vaccins et autres produits médicaux nécessaires. Cela est essentiel pour que l’inégalité mondiale en matière de vaccins observée pendant la pandémie de COVID-19 ne se reproduise plus.

États membres de l’OMS a accepté de négocier un tel accord en décembre 2021. Mais ils ont raté le délai qu’ils s’étaient fixé pour le conclure d’ici la mi-2024.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une pandémie à ce stade, l’urgence de santé publique actuelle renforce la nécessité d’un effort mondial concerté pour négocier des accords garantissant une distribution plus équitable des vaccins, des médicaments et des tests de diagnostic.

Tous les pays devraient en prendre note. Les négociations à venir sur l’accord de l’OMS sur la pandémie – qui définit la manière dont le monde gère la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies – constituent peut-être l’occasion idéale.