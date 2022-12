L’Afrique a des élections pacifiques en 2022 mais frappée par des coups d’État et des sécheresses

HARARE, Zimbabwe – Les élections, les coups d’État, les épidémies et les conditions météorologiques extrêmes sont quelques-uns des principaux événements qui se sont produits en Afrique en 2022.

Selon les experts, les problèmes qui se sont accumulés à des milliers de kilomètres – le changement climatique et la guerre en Ukraine – ont été dévastateurs pour le continent.

La crise climatique frappe l’Afrique “d’abord et le plus durement”, a déclaré Kevin Mugenya, conseiller principal en résilience et sécurité alimentaire pour l’Afrique chez Mercy Corps, une organisation caritative internationale.