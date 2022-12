L’Afrique a des élections pacifiques en 2022 mais frappée par des coups d’État et des sécheresses

HARARE, Zimbabwe (AP) – Les élections, les coups d’État, les épidémies et les conditions météorologiques extrêmes sont quelques-uns des principaux événements survenus à travers l’Afrique en 2022.

Selon les experts, les problèmes qui se sont accumulés à des milliers de kilomètres – le changement climatique et la guerre en Ukraine – ont été dévastateurs pour le continent.

La crise climatique frappe l’Afrique “d’abord et le plus durement”, a déclaré Kevin Mugenya, conseiller principal en résilience et sécurité alimentaire pour l’Afrique chez Mercy Corps, une organisation caritative internationale.

Le continent de 54 pays et 1,3 milliard d’habitants est confronté à “une crise alimentaire mondiale catastrophique” qui “va s’aggraver si les acteurs n’agissent pas rapidement”, a déclaré Mugenya à l’Associated Press.

Avec moins de 1% des terres arables équipées pour l’irrigation sur un continent qui subit un tiers des sécheresses mondiales, les agriculteurs africains sont exposés à des précipitations irrégulières, à la hausse des températures et aux sécheresses, selon un document d’orientation du Fonds monétaire international.

Les effets meurtriers des conditions météorologiques extrêmes sont amplifiés dans la Corne de l’Afrique. La pire sécheresse depuis des décennies qui a vu une cinquième saison des pluies ratée au Kenya, en Somalie et en Éthiopie touche environ 40 millions de personnes, selon les Nations Unies.

Au Nigeria, 1 million d’acres de terres agricoles ont été submergées à la suite des pires inondations de la décennie qui ont déplacé plus de 1,3 million de personnes et détruit des récoltes déjà chancelantes dans certaines régions en raison d’un conflit prolongé, a déclaré Mercy Corps.

Le soutien humanitaire à l’Afrique a diminué alors que la guerre en Ukraine détourne l’attention des principaux donateurs, selon les agences d’aide.

Les donateurs ont réagi “de manière opportune et généreuse – en particulier à l’Ukraine”, a déclaré l’agence des Nations Unies pour les réfugiés dans un rapport de septembre. La moitié des 12 “opérations les plus importantes” de l’agence qui ont du mal à obtenir des financements se trouvent en Afrique, selon le rapport.

La hausse des prix des denrées alimentaires due à la guerre en Ukraine a durement touché l’Afrique subsaharienne, qui a importé 44 % de son blé de Russie et d’Ukraine entre 2018 et 2020, selon les chiffres de l’ONU.

Sur le front politique, des élections pacifiques en Angola, au Kenya, au Lesotho et au Sénégal ont été des points positifs pour l’Afrique.

Mais le conflit armé pesait lourd sur tout le continent. Les insurrections djihadistes ont tourmenté la Somalie, le Nigeria, le Mozambique, le Burkina Faso et le Mali. La violence extrémiste menaçait de s’étendre à encore plus de pays, en particulier dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest.

L’est du Congo a subi les violences de plusieurs milices armées, notamment le groupe M23. Alors que l’insécurité s’aggravait et que les rebelles du M23 avançaient pour prendre certains territoires, dont une grande ville en août, le Congo et le Rwanda voisin ont menacé d’entrer en guerre, chaque camp accusant l’autre de soutenir des groupes armés dans la région riche en minerais.

En Éthiopie, la présence continue en Érythrée des forces alliées du gouvernement qui sont accusées de certains des pires abus de la guerre de deux ans entre les forces éthiopiennes et régionales du Tigré, menace un accord de paix de novembre pour mettre fin à un conflit qui a été bien plus meurtrier que celui d’Ukraine.

Les deux coups d’État du Burkina Faso – le premier en janvier et l’autre en septembre – ont mis sous surveillance l’implication de la Russie dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Quelques heures après le deuxième coup d’État, le chef du groupe de mercenaires de l’ombre russe, le groupe Wagner, a été parmi les premiers à féliciter le nouveau chef de la junte.

Des manifestants brandissant des drapeaux russes ont attaqué l’ambassade de France et l’Institut français dans la capitale, Ouagadougou. Beaucoup ont déclaré qu’ils pensaient que les mercenaires de Wagner étaient mieux équipés pour arrêter la violence djihadiste du Burkina Faso que des alliés occidentaux comme la France.

Les mercenaires du groupe Wagner ont déjà pris pied pour la Russie dans au moins une demi-douzaine de pays africains. Il s’agit notamment de la République centrafricaine, du Soudan et du Mali, qui luttent contre une insurrection similaire à celle du Burkina Faso qui a tué des milliers de personnes et déplacé quelque 2 millions de personnes. Le groupe Wagner a été accusé d’avoir commis des atteintes aux droits humains au Mali.

L’aggravation de l’instabilité causée par les rebelles extrémistes islamiques au Sahel a provoqué des “déplacements massifs de population” à travers le Burkina Faso, le Mali et le Niger, selon le Programme alimentaire mondial de l’ONU. Les insurrections et les coups d’État ont également accru les craintes d’un recul de la démocratie en Afrique de l’Ouest, selon les analystes.

La menace de la pandémie de COVID-19 a reculé sur tout le continent, mais pas avant d’avoir révélé les inégalités mondiales dans la distribution des vaccins.

Après l’épidémie du virus Ebola en Ouganda en septembre, l’Organisation mondiale de la santé a lancé un appel d’environ 88 millions de dollars pour lutter contre la réémergence de la maladie. Mais en novembre, l’OMS a déclaré n’avoir reçu que 20% du montant.

Une épidémie de mpox – anciennement connue sous le nom de monkeypox – s’est propagée dans le monde entier. Les vaccins étaient disponibles pour la première fois dans les pays occidentaux riches, mais malgré l’enregistrement de nombreux décès, l’Afrique plus pauvre était privée de vaccins.

L’amélioration de la capacité de l’Afrique à lutter contre les épidémies – largement fondée sur l’expérience de la lutte contre le COVID-19 – suscite un certain optimisme avant 2023.

Matshidiso Moeti, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique, a déclaré lors d’un briefing en ligne le 11 décembre que “l’avenir, aussi difficile qu’aient été les deux dernières années, nous trouvera dans une bien meilleure situation en termes de nos stratégies, notre investissements et nos capacités à faire face aux menaces pour la santé publique.

___

Krista Larson à Dakar, Sénégal et Cara Anna à Nairobi, Kenya, ont contribué.

Farai Mutsaka, Associated Press