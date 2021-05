L’Afrique a besoin d’au moins 20 millions de doses dans les six prochaines semaines, selon l’OMS

L’Afrique a besoin d’au moins 20 millions de doses du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca au cours des six prochaines semaines pour faire passer la deuxième série de vaccins aux personnes qui ont déjà reçu la première, a déclaré jeudi l’Organisation mondiale de la santé.

Les données montrent qu’une dose du vaccin AstraZeneca est efficace à 70% pendant au moins 12 semaines, mais la deuxième dose offre une protection à 81% contre Covid pendant une période prolongée, selon l’OMS. Des anticorps ont été observés dans le corps jusqu’à six mois après une dose.

Pour que le continent puisse vacciner au moins 10% de sa population d’ici septembre, 200 millions de doses supplémentaires de tout vaccin Covid-19 autorisé sont nécessaires de toute urgence, a déclaré l’OMS.

Jeudi, 28 millions de doses de Covid-19 provenant de différents fabricants de médicaments ont été administrées en Afrique, qui compte près de 1,4 milliard de personnes, soit moins de deux doses pour 100 personnes sur le continent. En comparaison, les États-Unis ont administré plus de 165 millions de doses à près de la moitié de la population américaine, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« L’Afrique a besoin de vaccins maintenant. Toute pause dans nos campagnes de vaccination entraînera des pertes de vies et d’espoir », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique. « Nous appelons de toute urgence les pays qui ont vacciné leurs groupes à haut risque à accélérer le partage des doses afin de protéger pleinement les personnes les plus vulnérables. »

La France s’est engagée à partager un demi-million de doses avec six pays africains dans les prochaines semaines, et a déjà envoyé 31 000 doses à la Mauritanie. 74 400 doses supplémentaires devraient être expédiées prochainement, a indiqué l’OMS.

L’Union européenne a déclaré qu’elle enverrait 100 millions de doses aux pays à faible revenu d’ici la fin de 2021 et les États-Unis ont promis 80 millions de doses. D’autres pays dans le monde ont également exprimé leur intérêt pour le partage des doses. Les pays d’Afrique qui n’utilisent pas toutes leurs doses les partagent également avec d’autres pays du continent, selon l’OMS.

La redistribution des doses de vaccin, bien qu’utile, coûte cher. L’OMS affirme que l’Afrique doit renforcer sa capacité de fabrication de vaccins.

« Les renonciations à la propriété intellectuelle sont une première étape cruciale mais doivent s’accompagner du partage d’expertise et de technologies critiques », a écrit l’OMS dans un communiqué de presse.

En Afrique, 54 pays sont inclus dans un effort de plus de 100 pays par l’OMS pour présenter un projet de résolution à l’Assemblée mondiale de la santé. La résolution vise à « renforcer la production locale, promouvoir les transferts de technologie et l’innovation, et considérer l’accord sur les aspects liés au commerce des droits de propriété intellectuelle et des droits de propriété intellectuelle du point de vue de la stimulation de la production locale », selon l’OMS.

Environ 40 pays africains ont également rejoint une formation de l’OMS pour renforcer les capacités de fabrication et l’OMS dit qu’elle travaille également avec l’Union africaine sur un plan pour soutenir les études de faisabilité et les transferts de technologie sur demande.

« Il est trop tôt pour dire si l’Afrique est à l’aube d’une troisième vague. Cependant, nous savons que les cas augmentent et que le temps presse », a déclaré Moeti.