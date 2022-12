L’African National Congress achètera-t-il l’alibi du président Cyril Ramaphosa ?

Sa rhétorique sur la bonne gouvernance et son bilan en tant qu’homme d’affaires ont donné aux Sud-Africains l’espoir qu’il ferait le ménage et aiderait l’ANC à se concentrer sur le sauvetage de l’économie la plus industrialisée d’Afrique.

Mais maintenant, une grande partie du pays – y compris les législateurs de l’opposition, les analystes politiques et même certains des alliés du président – ​​ne peut s’empêcher de se demander s’il représente simplement la même vieille corruption de l’élite dirigeante.

“Malheureusement, il a maintenant ce nuage au-dessus de sa tête”, a déclaré Lindiwe Zulu, un haut responsable de l’ANC et membre du cabinet du président qui l’a soutenu. Se référant au scandale, elle a déclaré: “Les gens vont poser une question:” Comment diable pouvez-vous avoir quelque chose comme ça en tant que président? “”