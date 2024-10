Lafrenière Signs, Blomqvist bombardé, Streamers du week-end (26 octobre) – DobberHockey

Les Rangers ont signé Alexis Lafrenière à une prolongation de contrat de 52,15 millions de dollars sur sept ans, ce qui équivaut à un plafond de 7,45 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport au plafond de 2,325 millions de dollars dont Lafrenière dispose pour la dernière année de son contrat, donc les équipes de la ligue cap devront prévoir un budget pour cela la saison prochaine.

Lafrenière a montré des améliorations progressives de sa production depuis ses débuts dans la LNH en 2020-21, atteignant un rythme de point par match cette saison (7 PTS en 7 GP). Un passage à une ligne avec Artémi Panarin et Vincent Trochèque semble fonctionner, ce qui signifie que Lafrenière devrait être inscrit dans presque toutes les ligues fantastiques.

Faire signer Lafrenière à ce qui pourrait s’avérer être un succès décent est une bonne affaire à éviter pour les Rangers. Même si le plafond plafond devrait augmenter, les Rangers devront faire de la place à une augmentation importante pour Igor Shesterkinqui sera UFA s’il n’est pas re-signé d’ici le début de l’agence libre.

–

Linus Ullmark est revenu dans l’alignement des Sénateurs vendredi, mais il a marqué cinq buts sur 27 tirs alors que les Golden Knights ont remporté une victoire de 6-4 contre Ottawa. Ullmark a commencé la saison avec une victoire et un départ de qualité. Cependant, il a connu de très mauvais départs lors de ses deux derniers matchs, avec un écart entre eux en raison d’une blessure, ce qui est décrit comme une tension.

Ivan Barbachev a marqué deux buts pour Vegas. Barbashev continue son chaud début de saison avec sept buts et 11 points sur ses huit premiers matchs. Barbashev tire actuellement à un taux très insoutenable de 43,8% (!), mais il réalise en moyenne deux tirs par match pour la première fois de sa carrière. Même s’il ne fait pas partie du meilleur avantage numérique, Barbashev profite de minutes à forces égales avec Marc Pierre et Jack Eichel. Il a un potentiel pour une année de carrière de plus de 60 points s’il parvient à rester sur cette ligne toute la saison, mais il ne continuera pas à marquer à ce rythme.

Alex Pietrangelo a obtenu trois passes décisives avec un plus-4, lui donnant six passes décisives au cours des deux derniers matchs et neuf passes décisives en huit matchs cette saison. Il n’a cependant pas encore marqué de but.

Adam Gaudette a mené les Sénateurs avec deux buts. Gaudette a marqué 44 buts en 67 matchs dans la LAH la saison dernière. À 28 ans, il tente donc de plaider pour rester dans la LNH toute la saison.

–

Bo Horvat a marqué le but vainqueur en prolongation lors de la victoire 4-3 des Islanders contre le New Jersey. Horvat connaît un début de saison tiède avec trois buts et une passe décisive en sept matchs.

Kyle Palmieri et Brock Nelson tous deux ont également marqué des buts et chacun a ajouté une passe décisive.

–

Gustave Nyquist a marqué un but en désavantage numérique et ajouté une passe dans la victoire 3-2 des Predators contre Chicago. Après avoir été tenu en échec lors de ses quatre premiers matchs, Nyquist compte désormais quatre points sur ses trois derniers matchs. Les Predators ont également remporté des victoires consécutives après avoir commencé la saison 0-5.

–

Joël Blomqvist méritait un sort meilleur. Chargé d’affronter l’attaque puissante d’Edmonton, Blomqvist a fait face à 50 tirs, n’en accordant que quatre pour un départ de qualité. Le gardien recrue n’a accordé aucun but avant le milieu de la deuxième période, lorsque les Oilers commençaient à se demander s’ils seraient marqués dans celle-ci. À un moment donné en deuxième période, les tirs étaient de 32-8 pour Edmonton. Puneet en saura plus sur Blomqvist dans le Journey de cette semaine, qui sortira plus tard dans la journée.

Il faudrait supposer Alex Nedeljkovic débutera ce soir (samedi) à Vancouver, comme Tristan Jarry est de retour à Pittsburgh pour travailler avec l’entraîneur des gardiens de but.

Le SV% attendu de Jarry cette saison est de 0,832, l’environnement le plus difficile de tous les gardiens de la LNH jusqu’à présent, 55 points en dessous de la moyenne de la Ligue et 40 points de moins que les autres gardiens des Penguins… Pitt est 32e pour les pourcentages élevés de chances contre 5 contre 5, 29e à l’écart. rush et 32e dans la zone, tous par @csahockey https://t.co/ljlRuTa3au – Kevin Woodley (@KevinisInGoal) 24 octobre 2024

C’est intéressant à propos de Jarry. Nous pouvons tous convenir qu’il peut être abandonné dans la plupart des ligues Fantasy, mais l’environnement défensif des Penguins ne lui rend pas service. À moins que les Penguins ne puissent s’améliorer considérablement dans ce domaine, tout gardien de but des Penguins semble risqué.

Viktor Arvidsson a réalisé un match impressionnant, en marquant trois buts. Ce sont ses trois premières passes décisives, pour ceux qui l’attendaient. Arvidsson était sur une ligne avec Léon Draisaitl et Vassili Podkolzinequi a également enregistré sa première passe décisive de la saison en décochant quatre tirs. Cette ligne a semblé cliquer, alors attendez-vous à ce qu’elle reste ensemble au moins à court terme.

Jouer dans le top 6 est une opportunité en or pour Podkolzin, pour qui les Canucks n’avaient pas de place et ont échangé à Edmonton contre un choix de quatrième ronde afin de ne pas le perdre au ballottage pour rien. Podkolzin réalise en moyenne plus de deux coups sûrs par match, mais il devra prouver qu’il peut marquer de manière plus constante pour rester. sur une ligne avec Draisaitl. S’il le peut, alors il vaut peut-être le détour dans les ligues de bangers. Il n’a que 23 ans, il est donc encore temps.

Zach Hyman a enregistré une passe décisive et a décoché six tirs au but, mais il est toujours sans but en huit matchs. Bien qu’une autre saison de 50 buts ne semble pas probable, le manque de buts est bien en deçà des attentes de ceux qui l’ont repêché (ADP 22,5 sur Yahoo, 28,4 sur Fantrax). Hyman a au moins une moyenne de 4,5 SOG/GP au cours de ses quatre derniers matchs, ce sera donc une question de temps avant que les rondelles ne rentrent pour lui. Cela pourrait même être une opportunité d’achat à bas prix si le propriétaire d’Hyman de votre ligue s’impatiente.

Stuart Skinner a stoppé les 27 tirs auxquels il a fait face pour réaliser son premier blanchissage de la saison. En raison des difficultés des Oilers en début de saison, cette victoire n’est que la deuxième de la saison pour Skinner. Il avait accordé au moins trois buts lors de chacun de ses cinq matchs précédents. Il ne remportera probablement pas le titre GAA ou SV%, mais il remportera suffisamment de victoires pour qu’il vaille la peine d’être titulaire la plupart du temps.

Le match Penguins/Oilers était également un affrontement entre deux capitaines possibles pour le Canada au Tournoi des Quatre Nations. Voici comment Sydney Crosby et Connor McDavid se sont affrontés (statistiques avant le match de vendredi).

–

Pour vous aider dans vos efforts du week-end pour remporter votre face-à-face, examinons quelques streamers possibles.

Équipes qui jouent samedi et dimanche : Anaheim, Détroit, Montréal, Philadelphie. Pour tirer le meilleur parti de vos micros potentiels, je me concentrerai sur les joueurs de ces équipes.

Trevor Zegras n’est que 15 pour cent inscrit dans les ligues Yahoo. Il n’a également qu’un but et une passe décisive en six matchs cette saison. Il semble que Zegras pourrait marquer plus au cours des deux dernières saisons, étant donné qu’il a marqué plus de 60 points au cours de ses deux premières saisons complètes. Si vous n’aimez pas Zegras, les Ducks ont le choix entre de nombreux joueurs de haut niveau, notamment Troy Terry, Léo Carlsson, Mason McTavishet Coupeur Gauthier.

C’est la même chose si vous recherchez des défenseurs des Ducks, avec Pavel Mintyukov, Olen Zellweger, Cam Fowleret Jackson LaCombe très probablement tous disponibles. Ne me demandez pas lequel de ces défenseurs jouera en avantage numérique. L’un d’eux – peut-être Zellweger – risque même d’être égratigné en bonne santé. Avec de faibles pourcentages de propriété dans Yahoo, les joueurs d’Anaheim devraient être facilement disponibles lorsque vous avez besoin de diffuser.

Le Red Wing qui a à la fois le plus de sens et qui est éventuellement disponible est Vladimir Tarassenko. Il connaît un début tiède avec les Wings avec trois points en six matchs. À ce stade de sa carrière, Tarasenko est un ailier de deuxième avantage numérique au milieu des six qui joue en moyenne moins de 15 minutes par match. Ce n’est pas quelque chose de très excitant, mais il pourrait faire le travail lorsque vous en aurez besoin.

Avec Juraj Slavkovsky hors de la programmation pendant une semaine, Kirby Dach a été élevé à la première ligne avec Cole Caufield et Nicolas Suzuki. Dach a également été au sommet du jeu de puissance toute la saison. Malheureusement, ce déploiement ne s’est pas traduit par des résultats sur la feuille de match. Dach a obtenu une passe décisive en avantage numérique mardi, ce qui n’était que son deuxième point en sept matchs cette saison. Le fait qu’il ait réussi quatre tirs dans le match et qu’il ait passé plus de 18 minutes sur la glace pourrait cependant être un signe positif.

Les Flyers sont similaires aux Ducks dans la mesure où vous avez le choix entre quelques options à moitié décentes, même s’il semble que John Tortorella freine les jeunes buteurs. Vous pourriez en tirer quelque chose Morgane Givrequi a été au sommet du jeu de puissance toute la saison. Même si Frost a été tenu en échec sans point et avec un score de moins-4 mercredi, il a quand même tiré sept tirs et a joué 19 minutes. Récemment en bonne santé, griffé Tyson Foerster et Joël Farabee cela vaut peut-être également la peine de prendre un dépliant. Scott Laughton ou Grenat Hathaway devrait être disponible si vous avez besoin d’aide avec les hits.

En filet, Alex Lyon est confirmé pour débuter contre Buffalo. Il vient de réaliser un blanchissage contre les Islanders mardi et a donné aux Red Wings le gardien dont ils ont désespérément besoin (4 GP, 1,46 GAA, .955 SV%). Il n’est inscrit que dans 25 % des ligues Yahoo, il vaut donc le détour. Pour plus gardien de but partant informations, rendez-vous sur Poste de gardien de but.

La semaine prochaine calendrier est beaucoup plus étendu et convivial hors nuit que celui de cette semaine calendrier était avec Frozen Frenzy de mardi et un autre samedi empilé, vous ne serez donc pas obligé de prendre autant de décisions difficiles de départ/de banc. Pour en savoir plus sur les prochains calendrierconsultez Looking Ahead de cette semaine ou rendez-vous sur Frozen Tools pour utiliser le Planificateur d’horaires.

–

Suivez-moi sur X @Ian_Gooding et Sujets.