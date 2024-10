Lafrenière signe un contrat de 7 ans avec les Rangers

Alexis Lafrenière a signé vendredi un contrat de sept ans d’une valeur de 52,15 millions de dollars avec les Rangers de New York. Le contrat, d’une valeur annuelle moyenne de 7,45 millions de dollars, débutera la saison prochaine.

L’attaquant de 23 ans, qui compte sept points (quatre buts, trois passes) en sept matchs cette saison, en est à la dernière saison d’un contrat de deux ans qu’il a signé le 23 août 2023.

Lafrenière vient d’atteindre un sommet en carrière de 57 points (28 buts, 29 passes) la saison dernière et a récolté 14 points (huit buts, six passes) en 16 matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley pour aider New York à atteindre la finale de la Conférence de l’Est.

Choix n ° 1 au repêchage 2020 de la LNH, Lafrenière totalise 155 points (79 buts, 76 passes) en 305 matchs de saison régulière et 23 points (10 buts, 13 passes) en 43 matchs éliminatoires.