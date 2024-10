L’AFN soutient la représentante américaine Mary Peltola et s’oppose à l’abrogation du choix classé

20 octobre — La Fédération des autochtones de l’Alaska a soutenu samedi la représentante américaine de l’Alaska, Mary Peltola, et a voté en faveur d’autres positions politiques alors que le plus grand groupe autochtone de l’État terminait samedi son congrès annuel de trois jours à Anchorage.

Peltola, le premier membre autochtone d’Alaska au Congrès, bénéficie d’un fort soutien de la part de nombreux membres de la communauté autochtone d’Alaska, et des dizaines de délégués au congrès ont applaudi et brandi des pancartes pro-Peltola lorsqu’ils ont voté pour la soutenir. Ils ont sélectionné Peltola parmi les autres dans la course à la Chambre, y compris le principal challenger républicain Nick Begich.

« Je demande le consentement unanime ! » » a crié Matthew Nicolai, de la région de Calista, dans le sud-ouest de l’Alaska, en brandissant une pancarte avec le visage de Peltola.

La Fédération des autochtones de l’Alaska, réunie au Dena’ina Civic and Convention Center moins de trois semaines avant les élections du 5 novembre, a également décidé, lors d’un vote vocal, de déposer indéfiniment une résolution exprimant son soutien à la mesure de vote 1. La mesure vise à augmenter le salaire minimum et améliorer d’autres conditions de travail.

Voix influente dans la politique de l’Alaska, l’AFN représente environ 150 000 membres autochtones de l’Alaska. Sa convention annuelle rassemble plus de 5 000 autochtones de l’Alaska. Lors de l’événement, ils ont fixé des objectifs visant à améliorer les communautés autochtones.

La décision de ne pas organiser de vote à la hausse ou à la baisse sur l’augmentation du salaire minimum est intervenue après que Curt Chamberlain, avocat général adjoint de Calista Corp., ait pris la parole. Chamberlain a fait part des inquiétudes de la société selon lesquelles la mesure pourrait entraîner un fardeau économique accru pour les petites sociétés de villages autochtones de l’Alaska aux ressources limitées.

La mesure électorale augmenterait le salaire minimum de 11,73 dollars à 15 dollars d’ici 2027 et garantirait pour la première fois aux travailleurs de l’Alaska des congés de maladie. Il interdirait aux employeurs d’exiger de leurs employés qu’ils assistent à des réunions à caractère politique ou religieux, ce qui peut parfois être utilisé pour dissuader les employés de se syndiquer.

Debra Call, avec le parrain de la résolution, le conseil tribal Knik, s’est jointe à un petit nombre d’orateurs qui ont exprimé leur soutien à la mesure de vote 1. Elle a déclaré qu’il fallait une meilleure base économique pour les personnes qui ont du mal à payer leur loyer et d’autres factures.

« Il s’agit de (fournir) un salaire décent », a-t-elle déclaré à propos de l’augmentation.

Un vote du public a semblé favoriser le camp qui s’opposait à la mesure, a déclaré Jodi Mitchell, membre du conseil d’administration de l’APN et modératrice de la réunion des résolutions. Mitchell a déclaré que le conseil d’administration de l’APN pourrait envisager cette mesure en décembre. Mais ce sera après les élections de novembre.

Après peu de discussions, le groupe autochtone d’Alaska a également voté contre la mesure de vote 2, qui vise à éliminer les primaires ouvertes et le système d’élections générales à choix préférentiel de l’Alaska.

« Les Alaskiens devraient pouvoir choisir une personne, et non un parti politique, et être sûrs que le processus encouragera une bonne politique publique, et non une partisanerie extrême », indique la résolution.

Le groupe a également adopté une longue liste d’autres résolutions qui :

— Appelez le Congrès à approuver des allocations de subsistance plus larges pour les autochtones de l’Alaska, au milieu d’une bataille juridique en cours avec l’État sur la subsistance. La mesure du groupe autochtone modifierait la priorité de subsistance rurale afin qu’elle s’applique à tous les autochtones de l’Alaska, et pas seulement aux résidents ruraux qui sont pour la plupart autochtones de l’Alaska et bénéficient déjà de la priorité d’accès au poisson et à la faune. La résolution appelle également à une cogestion accrue des poissons et de la faune qui implique les autochtones de l’Alaska et à la modification de la loi sur le règlement des revendications des autochtones de l’Alaska de 1971 pour permettre la gestion autochtone des poissons et de la faune sur les terres des sociétés autochtones, entre autres propositions.

—Exiger un financement accru pour l’éducation publique. La résolution fait valoir que le financement fixe, la hausse de l’inflation et l’escalade des coûts ont porté préjudice aux districts et ont rendu de plus en plus difficile l’obtention de bons résultats scolaires. Plus précisément, il exhorte l’État à augmenter l’allocation de base aux étudiants de 1 526 $ pour tenir compte de l’inflation. Le district scolaire d’Anchorage a prévu que l’allocation de base aux étudiants de 5 960 $ devrait être augmentée du même montant pour compenser les pertes dues à l’inflation depuis 2017 – la dernière fois que la BSA a été considérablement augmentée. Une augmentation du financement des écoles de cette ampleur coûterait à l’État plus de 385 millions de dollars par an.

— Exhortez les décideurs politiques de l’Alaska et du gouvernement fédéral à agir face à ce que la résolution décrit comme une « crise historique » impliquant l’héroïne, le fentanyl et la méthamphétamine. La mesure imputait la présence limitée des soldats de l’État et de la police municipale dans les villages, ainsi que les postes non pourvus au sein de l’équipe des alcooliques et des stupéfiants de l’ouest de l’Alaska, une unité de lutte contre la drogue à l’échelle de l’État au sein du ministère de la Sécurité publique de l’Alaska, pour la réduction de la surveillance dans les communautés confrontées à « un incroyable augmentation du trafic de drogue au cours des trois dernières années. La résolution appelle à davantage de financements étatiques et fédéraux pour aider à résoudre ce problème. Il appelle également à la distribution de kits anti-overdose, à la création d’un groupe de travail au niveau de l’État pour étudier la manière dont les drogues pénètrent dans les communautés rurales et à la tenue d’audiences publiques devant le Parlement sur le problème.

