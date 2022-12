L’AFN commence l’assemblée au milieu de tensions internes encore latentes

Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN) et son comité exécutif prévoient présenter un front uni lors de l’assemblée extraordinaire des chefs de décembre, à compter d’aujourd’hui à Ottawa, mais les tensions persistent dans les coulisses et les plaintes en milieu de travail des deux côtés demeurent non résolues, selon aux sources.

Le conflit a englouti le dernier rassemblement de l’APN, en juillet à Vancouver. Le comité avait temporairement suspendu la chef nationale RoseAnne Archibald au milieu d’accusations d’intimidation et de harcèlement au travail, jusqu’à ce que les dirigeants des Premières Nations à l’Assemblée de Vancouver votent pour la réintégrer.

Archibald, quant à lui, a accusé la PDG Janice Ciavaglia de l’avoir minée par collusion avec ces plaignants, selon une note d’information du 4 juillet, distribuée par le comité exécutif, du cabinet d’avocats Stockwoods Barristers.

Archibald et le comité exécutif – qui est composé de chefs représentant 10 régions – ont finalement reçu l’ordre de mettre de côté leurs différences et de travailler ensemble, par une résolution des chefs des Premières Nations membres, qui ont finalement défini l’orientation de l’organisation.

Bien que les relations entre les deux parties se soient quelque peu améliorées, les troubles internes sur le lieu de travail se poursuivent, selon des sources qui ont parlé à CBC News à condition qu’ils ne soient pas nommés car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement et craignaient des représailles.

Les dirigeants des Premières nations ont adopté une motion lors de la réunion de juillet ordonnant à Archibald et au comité de mettre de côté leurs différends. (Ben Nelms/CBC)

CBC News a également appris que Ciavaglia est l’un des cinq employés qui ont déposé des plaintes en milieu de travail contre Archibald, selon un document du comité exécutif obtenu par CBC News.

Ce même document montre également que Ciavaglia fait face à une plainte d’un employé du bureau politique d’Archibald.

Une enquête externe sur les allégations contre Archibald est toujours en cours.

La relation professionnelle entre Archibald et Ciavaglia s’est encore tendue le mois dernier, selon une source, lorsqu’Archibald aurait écarté le PDG tout en acceptant un prix au nom de l’APN pour avoir été nommé l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada.

CBC News a contacté Ciavaglia pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse. Elle supervise la branche administrative et de prestation des programmes de l’APN, connue sous le nom de Secrétariat.

Archibald a déclaré à CBC News que la tourmente de l’été dernier ne l’a pas empêchée d’exécuter son travail et ses priorités.

“Il y a de nombreux besoins dans nos communautés, il est donc très important pour nous de nous concentrer là-dessus”, a-t-elle déclaré.

“Même si vous avez peut-être des situations difficiles, cela ne nous a pas empêchés de faire le travail que nous devons faire.”

Le chef national voulait un médiateur

Archibald a recommandé d’embaucher un médiateur en août dernier pour l’aider, ainsi que les chefs régionaux, à traverser des conversations difficiles. Elle a proposé des noms, tels que l’ancien procureur général Jody Wilson-Raybould et l’ancien commissaire à la vérité et à la réconciliation Murray Sinclair, mais jusqu’à présent, personne n’a été nommé.

Archibald et les chefs régionaux sont restés largement en désaccord après la réunion de juillet, malgré les appels à l’unité des chefs des Premières nations.

Lors de l’une de leurs premières réunions de l’exécutif le 4 août, Archibald et les chefs régionaux ont passé plus de trois heures à s’attaquer, les deux parties ayant des avocats présents, selon un enregistrement audio de la réunion obtenu par CBC News.

À un moment donné, Archibald a dit aux chefs qu’elle n’avait dirigé aucun personnel du Secrétariat depuis son entrée en fonction parce qu’elle se sentait toujours attaquée – en raison d’une précédente enquête sur le lieu de travail lancée contre elle lorsqu’elle était chef régional de l’Ontario.

“Je ne fais rien avec eux parce que je savais qu’au moment où il y aurait une interaction, il y aurait des plaintes”, a déclaré Archibald.

Archibald est arrivé à l’assemblée entouré d’un petit groupe de partisans, dont des chefs des Premières nations et des membres de la communauté de base. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

“Je ne leur ai pas parlé depuis un an dans l’espoir qu’ils se sentent en sécurité.”

L’avocat d’Archibald, Aaron Deltor, et les avocats de Stockwoods, représentant les chefs régionaux, ont assisté à la réunion.

Detlor a déclaré à CBC News qu’Archibald continuait de tendre la main aux membres du comité exécutif pour travailler ensemble.

“Il faut prendre du recul par rapport à l’approche qui a été adoptée jusqu’à présent, car je pense qu’il n’y a pas assez de travail en cours”, a déclaré Deltor.

“Ce n’est pas une attaque personnelle, c’est plutôt un problème structurel en ce moment. La structure doit changer pour que plus de travail puisse être fait et, pour être honnête, un meilleur travail puisse être fait.”

Mais il a dit que cette approche ne peut aller aussi loin sans partenaires volontaires.

“Je ne pense pas que ça marche”, a déclaré Detlor. “Nous voyons encore et encore ce dysfonctionnement … Il doit y avoir moins d’avocats et plus de discussions.”