Toute inquiétude quant à la façon dont l’entraîneur des Green Bay Packers, Matt LaFleur, travaillerait avec le quart-arrière vétéran Aaron Rodgers a disparu vers la fin de leur deuxième saison ensemble.

LaFleur, qui est venu à Green Bay après une saison banale en tant que coordinateur offensif des Titans du Tennessee, s’est associé à Rodgers pour faire de Green Bay l’une des infractions les plus dynamiques de la NFL.

Nous avons passé un bon moment ensemble, a déclaré Rodgers. Nous avons ri tout le chemin jusqu’au championnat NFC (match) l’année dernière et de retour en séries éliminatoires cette année à propos de toute question sur notre relation de travail. Cela a été très amusant de travailler ensemble.

LaFleur, 41 ans, est devenu l’un des jeunes entraîneurs brillants de la ligue alors qu’il se prépare à affronter son ancien patron dimanche soir lorsque le champion NFC North Packers (11-3) accueillera les Titans dans un match entre deux des plus hauts joueurs de la NFL. -Équipes de notation. Mike Vrabel a les Titans (10-4) sur le point d’une deuxième place consécutive en séries éliminatoires.

LaFleur possède un dossier de 24-6 à Green Bay et est l’un des six seuls entraîneurs de l’histoire de la NFL à remporter au moins 24 de leurs 30 premiers matchs. Il a parcouru un long chemin depuis cette saison 2018 au Tennessee, lorsque les Titans se sont classés 25e en verges par match et 27e en points par match tout en allant 9-7 et en ne réussissant pas à atteindre les séries éliminatoires.

Pourtant, LaFleur dit qu’il a beaucoup appris de cette année-là en travaillant avec Vrabel, qui a tenu tout le monde responsable, de ses entraîneurs à chaque joueur de l’alignement.

Il a été vraiment direct dans sa communication, a exposé les attentes, a déclaré LaFleur. (Ils) étaient parfaitement clairs pour tout le monde. Vous saviez où vous en étiez, quelles étaient vos responsabilités et quelles étaient les attentes. Je pensais qu’il avait fait un travail remarquable avec ça. C’est quelque chose que j’ai essayé de reporter aussi.

La saison dernière, Green Bay a fait 13-3 et a remporté de nombreux matchs serrés en s’appuyant fortement sur sa défense.

Lorsque les Packers ont eu du mal à marquer la saison dernière, cela a conduit à des questions sur le temps qu’il faudrait à Rodgers pour se familiariser avec l’attaque de LaFleurs. Le passage de Mike McCarthy à LaFleur après la saison 2018 a été le premier changement d’entraîneur-chef de Green Bays depuis que Rodgers a pris la relève en tant que quart partant en 2008.

Lorsque les Packers ont échangé quatre places contre le quart-arrière Jordan Love de l’État de l’Utah au premier tour en avril, les spéculations se sont intensifiées sur l’avenir à long terme de Rodgers à Green Bay.

Rodgers et LaFleur ont répondu en aidant les Packers (11-3) à se vanter de l’une des infractions les plus puissantes de la NFL. Ils rejoignent les équipes tôt en marquant 31 points par match, contre 23,5 la saison dernière.

Et Rodgers a produit l’une des plus belles saisons de sa carrière de calibre au Temple de la renommée en lançant 40 passes de touché et seulement quatre interceptions.

LaFleur a fait l’éloge de Rodgers tout au long de la saison et l’a appelé le favori MVP la semaine dernière. Rodgers a complimenté l’appel de jeu de LaFleurs tout en notant comment les sessions Zoom des équipes hors saison les ont aidées à construire la chimie. Rodgers a également remercié LaFleur d’avoir réuni un groupe d’entraîneurs adjoints de qualité.

Il a un excellent groupe d’enseignants et j’apprécie la relation de travail, l’amitié, la communication, a déclaré Rodgers. Nous avons eu une bonne course jusqu’à présent.

L’offensive des Green Bays a connu l’un de ses rares ratés la semaine dernière, alors que les Packers ont marqué des touchés lors de leurs trois premiers entraînements, mais n’ont gagné que 49 verges après la mi-temps dans une victoire de 24-16 sur les Panthers de la Caroline.

Cela donne beaucoup d’incitation aux Packers alors que LaFleur se prépare à faire équipe avec Vrabel, qui a remarqué à quel point son ancien coordinateur offensif s’est comporté à Green Bay. Le match du dimanche marquera la première fois que l’entraîneur des Titans de troisième année fera équipe avec un entraîneur-chef qui a déjà travaillé dans son équipe.

Je pense que Matts lui a fait confiance sur ce en quoi il croyait, a déclaré Vrabel. Je pense que c’est un travailleur acharné. Je pense qu’il a eu de la ténacité avec lui, ayant été dans beaucoup d’endroits différents, il a progressé. Je n’ai pas peur de déplacer sa famille pour une autre opportunité et de transformer cette opportunité en autre chose. Ce sont toutes des qualités vraiment fortes. Je pense qu’il a appris des gens qui l’ont côtoyé et qu’il a côtoyé beaucoup de bons entraîneurs.

LaFleur a hâte de montrer à Vrabel à quel point il a grandi au cours des deux dernières saisons.

J’ai vraiment apprécié mon séjour au Tennessee, comme je l’ai dit, j’ai beaucoup appris, a déclaré LaFleur. J’espère maintenant que nous arriverons avec un bon plan de match, jouerons notre meilleur football et irons leur battre le cul.

La rédactrice de l’AP Pro Football Teresa M. Walker a contribué à ce rapport.

