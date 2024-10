L’AFI Fest apporte le meilleur des autres festivals aux cinéphiles de Los Angeles

L’American Film Institute a annoncé mardi le programme complet de l’AFI Fest de cette année, donnant ainsi au public local l’occasion pour la première fois de découvrir de nombreux titres du circuit des festivals internationaux de cette année. Le festival se déroule du 23 au 27 octobre.

Comme annoncé précédemment, l’AFI Fest s’ouvrira avec la première mondiale du documentaire de Laurent Bouzereau « Music by John Williams », un portrait du compositeur de films cinq fois oscarisé derrière les thèmes de « Les Dents de la mer », « Star Wars », « Superman ». » et d’innombrables autres. En guise de projection maîtresse, le festival accueillera la première mondiale de « Here », de Robert Zemeckis, qui le réunira avec les stars de « Forrest Gump », Tom Hanks et Robin Wright. Zemeckis organisera également un réalisateur Spotlight, un événement présentant des clips et une conversation sur sa carrière entre le cinéaste et son collaborateur fréquent Hanks.

Le festival se clôturera avec la première mondiale de «Juror #2», un thriller juridique de Clint Eastwood, 94 ans, mettant en vedette Nicholas Hoult.

L’acteur Nicholas Hoult et le réalisateur Clint Eastwood pendant le tournage de « Juror #2 ». (Claire Folger / Warner Bros Pictures)

« Nous sommes fiers d’amener le meilleur du cinéma du monde entier à la ville de Los Angeles », a déclaré Todd Hitchcock, directeur de l’AFI Fest ainsi que de l’AFI Silver Theatre et du Centre culturel de Silver Spring, dans le Maryland, dans un communiqué. déclaration. « C’est une célébration du récit sous toutes ses formes, où des voix diverses et des perspectives uniques promettent d’inspirer les publics de tous âges. »

Dans sa deuxième année sous la direction d’Hitchcock, le festival semble s’installer dans un rôle de sélection des moments forts de l’année et de les présenter au public de Los Angeles. Parmi les films annoncés mardi, il y avait beaucoup de films du circuit des festivals de l’année, y compris des titres qui ont été présentés en première. à Sundance, Berlin, SXSW, Tribeca, Cannes, Venise, Telluride et Toronto.

« Zurawski v Texas » de Maisie Crow et Abbie Perrault, un documentaire sur le droit à l’avortement produit par Hilary Clinton, Chelsea Clinton et Jennifer Lawrence, a été présenté en première à Telluride.

« Maria » de Pablo Larraín avec Angelina Jolie dans le rôle de la star de l’opéra Maria Callas, « 5 septembre » de Tim Fehlbaum qui dramatise la crise des otages aux Jeux olympiques de 1972, « Harvest » d’Athina Rachel Tsangari, un drame médiéval sur la vie agricole, « Pavements » d’Alex Ross Perry , qui mêle faits et fables pour raconter l’histoire des héros du rock indépendant des années 90, Pavement, et le drame policier factuel de Justin Kurzel, « The Order », tous présentés en première à Venise.

Rooney Mara et Raúl Briones dans le film « La Cocina ». (Fête AFI)

« La Cocina » d’Alonso Ruizpalacios, sur le choc des cultures multilingues dans la cuisine d’un restaurant de New York avec Raúl Briones et Rooney Mara, a été créé plus tôt cette année à Berlin. Tout comme Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham et Rachel Szor, « No Other Land », un documentaire sur le conflit palestino-israélien réalisé par un collectif de cinéastes des deux pays. Les projections dans des festivals tels que l’AFI Fest sont le seul moyen pour le public de voir ce film urgent et opportun, qui n’est toujours pas distribué aux États-Unis.

Parmi les films présentés en avant-première à Cannes figurent le drame de David Cronenberg « The Shrouds », les retrouvailles de Paul Schrader avec sa star de « American Gigolo » Richard Gere dans « Oh, Canada » et « Caught by the Tides » de Jia Zhang-ke, avec des images capturé par le réalisateur pendant deux décennies. Le drame fantastique « Bird » d’Andrea Arnold, la comédie d’horreur « Les Balconettes » de l’actrice et cinéaste Noémie Merlant et le drame de Carson Lund sur le baseball en Nouvelle-Angleterre « Eephus » ont également été présentés pour la première fois à Cannes.

De Toronto nous viennent le premier drame contemporain de Mike Leigh en 14 ans, « Hard Truths », « Bonjour Tristesse » de Durga Chew-Bose, une adaptation élégante du roman classique sur le passage à l’âge adulte de Françoise Sagan, et « The L’homme le plus chanceux d’Amérique », à propos d’un scandale en coulisses du jeu télévisé « Press Your Luck ». Le drame de boxe « The Fire Inside » de Rachel Morrison, d’après un scénario de Barry Jenkins, et le conte d’horreur psychologique sur la maternité de Marielle Heller, « Nightbitch », avec Amy Adams, seront également présentés en première à Toronto.

La comédie dramatique de Jesse Eisenberg sur la réconciliation avec l’histoire, « A Real Pain », et le documentaire de Chris Smith sur le groupe de musique de longue date « Devo » ont été présentés en première plus tôt cette année à Sundance. L’AFI Fest projettera également « De-Evolution is Real : The Restored Films of Devo », une sélection de matériel provenant des vastes archives du groupe.

Une image du documentaire « Dahomey » de Mati Diop, sélectionné par le Sénégal pour l’Oscar du long métrage international. (Fête AFI)

Le programme du festival comprendra neuf titres représentant leurs pays respectifs pour l’Oscar du long métrage international, dont « Dahomey » de Mati Diop, « Grand Tour » de Miguel Gomes, « I’m Still Here » de Walter Salles, « Santosh » de Sandhya Suri, « La graine de la figue sacrée » de Mohammad Rasoulof, « Sujo » d’Astrid Rondero, « Sous le volcan » de Damian Kocur, « Langage universel » de Matthew Rankin et « Vermiglio » de Maura Delpero.

Le festival de l’année dernière a présenté plus de 20 candidatures pour le long métrage international Oscar, et s’est ouvert avec la première mondiale de « Leave the World Behind » de Sam Esmail et s’est terminé avec une projection de « Maestro » de Bradley Cooper.

Les pass pour l’AFI Fest de cette année sont disponibles dès maintenant sur fest.afi.com et les forfaits de huit billets seront mis en vente le 4 octobre, les billets simples étant disponibles à partir du 7 octobre.