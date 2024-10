L’AFI Fest 2024 révèle la programmation complète et le calendrier de l’événement à Los Angeles

AFI Fest est préparé et prêt à être déployé.

L’American Film Institute a dévoilé la programmation complète du festival de ce mois-ci, prévu à Los Angeles du 23 au 27 octobre. A la liste de films précédemment annoncée s’ajoutera celui de Tim Fehlbaum. 5 septembrePayal Kapadia Tout ce que nous imaginons comme lumièreSamir Oliveros L’homme le plus chanceux d’Amériquele documentaire sur le droit à l’avortement de Maise Crow et Abbie Perrault Zurawski contre Texas (exécutif produit par Hillary Clinton, Chelsea Clinton et Jennifer Lawrence) et Paul Schrader Ô Canadaparmi tant d’autres.

La programmation comprend six avant-premières sur le tapis rouge, 12 séances spéciales, 13 sélections de sommités, 15 films de découverte, 12 films du cinéma du monde, 14 documentaires, quatre titres de soirée, 54 films en compétition de courts métrages et 28 films de l’AFI Conservatory Showcase. présenté par AMC Networks. D’autres titres notables incluent Durga Chew Bose’s Bonjour Tristessee avec Chloë Sévigny ; Celui de Mike Leigh Dures vérités, avec Marianne Jean-Baptiste; Celui de Paolo Sorrentino Parthénope; Celui de David Cronenberg Les Linceulsavec Vincent Cassel et Diane Kruger ; Celui de Mohammad Rasoulof La graine de la figue sacrée; Errol Morris Séparé; Celle de Julie Delpy Rencontrez les barbares; Celui d’Alain Guiraudie Miséricorde; Rungano Nyoni’s Devenir une pintade; Maura Delpero Vermillon; et plus encore.

D’autres documentaires seront projetés, notamment celui de Chris Smith Dévo; Celui de Victor Kossakovsky Architecture; Celui de David Bushell Le dernier film de Cheech & Chong sur le duo comique emblématique ; Chez Mati Diop Dahomey; Celui de Neil Berkeley Thérapie de groupe sur la santé mentale dans une comédie avec Neil Patrick Harris, Tig Notaro, Mike Birbiglia et d’autres ; Oksana Karpovych Intercepté; Aucune autre terre réalisé par un collectif israélo-palestinien sur la destruction progressive de la région de Cisjordanie de Masafer Yatta ; Alex Ross Perry Trottoirs; et plus encore.

« Nous sommes fiers d’amener le meilleur du cinéma du monde entier à la ville de Los Angeles », a déclaré Todd Hitchcock, directeur de l’AFI FEST et de l’AFI Silver Theatre and Cultural Center. « C’est une célébration du récit sous toutes ses formes, où des voix diverses et des perspectives uniques promettent d’inspirer les publics de tous âges. »

Comme annoncé précédemment, la programmation de l’AFI Fest comprend le documentaire de Laurent Bouzereau Musique de John Williams; Celui de Robert Zemeckis Iciavec Tom Hanks et Robin Wright ; Nick Park et Merlin Crossingham Wallace & Gromit : Vengeance la plupart des oiseaux; Celui de Clint Eastwood Juré n°2; Marielle Heller Chienne de nuitavec Amy Adams ; Celui de Justin Kurzel L’Ordre avec Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan et Jurnee Smollett ; Celui de Jesse Eisenberg Une vraie douleur avec Kieran Culkin ; Lauréat du Festival du Film de Venise de Pedro Almodóvar La chambre d’à côté avec Julianne Moore et Tilda Swinton ; Charlie McDowell Le livre d’étéavec Anders Danielsen Lie et Glenn Close ; de William Goldenberg Inarrêtable avec Jharrel Jerome, Jennifer Lopez, Don Cheadle, Michael Peña et Bobby Cannavale ; Scott Beck et Bryan Woods Hérétiqueavec Hugh Grant ; et celui de Pablo Larraín Marieavec Angelina Jolie.

L’AFI rendra hommage à Zemeckis le 24 octobre, un événement public gratuit qui mettra en vedette une conversation entre Zemeckis et Hanks sur sa carrière. Les pass sont désormais disponibles avec des lots déployés le 4 octobre, suivis de billets individuels le 7 octobre. Fiji Water est le sponsor officiel de l’eau du festival, Canva étant le sponsor principal. L’enveloppe par Le Los Angeles Times est un partenaire média principal avec une liste de partenaires média supplémentaires, notamment Le Wall Street Journal, The Hollywood Reporter, Variété et ABC7 Sur le tapis rouge.