L’AFI choisit une équipe de 26 membres, dont Neeraj Chopra, pour les Jeux olympiques de Tokyo

Le lanceur de javelot indien Neeraj Chopra figure en bonne place dans l’équipe de 26 membres annoncée par la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) pour les Jeux olympiques de Tokyo qui se tiendront du 23 juillet au 8 août. , physiquement et émotionnellement, pour les Jeux Olympiques. Nous sommes heureux que nos athlètes soient restés à l’entraînement depuis la levée du confinement. La fédération attend avec impatience un bon spectacle de l’équipe », a déclaré Adille Sumariwalla, présidente de l’AFI, dans un communiqué publié lundi.

Les Jeux olympiques de Tokyo s’ouvriront officiellement le 23 juillet, mais les épreuves d’athlétisme débuteront le 31 juillet.

Jusqu’à 12 athlètes et l’équipe de relais mixte 4x400m ont atteint les normes d’entrée fixées par World Athletics, pour garantir des places automatiques.

Dutee Chand (100 m et 200 m femmes), MP Jabir (400 m haies hommes), Gurpreet Singh (course hommes 50 km marche) et Annu Rani (lancer du javelot femmes) se sont qualifiés pour les Jeux olympiques dans leurs épreuves respectives sur la base de leurs points de classement mondial.

L’escouade:

Hommes: Avinash Sable (3000m steeple); MP Jabir (400m haies) : M Sreeshankar (saut en longueur) ; Tajinderpal Singh Toor (lancer du poids); Neeraj Chopra et Shivpal Singh (lancer du javelot); KT Irfan, Sandeep Kumar et Rahul Rohilla (20 km de marche) et Gurpreet Singh (50 km de marche); relais 4x400m hommes : Amoj Jacob, Arokia Rajiv, Muhammed Anas, Naganathan Pandi, Noah Nirmal Tom ; Relais mixte 4x400m : Sarthak Bhambri, Alex Antony.

Femmes: Dutee Chand (100m et 200m); Kamalpreet Kaur et Seema Antil-Punia (lancer du disque) et Annu Rani (lancer du javelot) ; Bhawna Jat et Priyanka Goswami (20km marche) et Revathi Veeramani, Subha Venkatesan et Dhanlakshmi Sekhar (relais mixte 4x400m).

