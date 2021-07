L’Afghanistan sur la bonne voie pour le plus grand nombre de victimes civiles jamais enregistrées, prévient l’ONU 1 mois avant la date limite de retrait des États-Unis

Au total, 1 659 civils ont été tués et 3 254 blessés au cours du premier semestre 2021, soit une augmentation de 47 % par rapport à la même période en 2020, a indiqué lundi la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) dans son rapport semestriel.

Les chiffres réels peuvent être encore plus élevés, étant donné que la MANUA n’enregistre que les victimes qu’elle est en mesure de vérifier de manière indépendante.

Parmi les personnes tuées ou mutilées, 46 % étaient des femmes et des enfants. Les talibans et d’autres militants étaient responsables de 64% des victimes civiles, tandis que 25% ont été attribués aux forces pro-gouvernementales et 11% à des « tirs croisés » entre les parties belligérantes.

La MANUA a noté une tendance particulièrement alarmante – le nombre de morts parmi les civils a augmenté depuis mai, lorsque les forces de la coalition dirigée par les États-Unis ont commencé à se retirer. Selon le rapport, 783 ont été tués et 1 609 blessés en mai et juin, ce qui est le nombre le plus élevé pour ces mois depuis que la mission des Nations Unies a commencé à tenir des registres en 2009.

« Un nombre sans précédent de civils afghans périra et sera mutilé cette année si la violence croissante n’est pas enrayée », Deborah Lyons, l’envoyée du secrétaire général de l’ONU en Afghanistan, a déclaré.

Les troupes américaines devraient quitter l’Afghanistan d’ici le 31 août, après deux décennies d’occupation et au milieu des craintes croissantes que les talibans, qui ont gagné du terrain ces dernières années, envahissent complètement le pays.

La plupart des alliés américains, dont l’Allemagne et l’Italie, ont retiré leurs dernières troupes plus tôt cette année, et le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré en juillet que la majorité des soldats britanniques avaient également été retirés.

Samedi, le gouvernement afghan a imposé un couvre-feu nocturne dans 31 régions afin de contrer les offensives continues des talibans. Le général Kenneth McKenzie, qui dirige le commandement central américain, a déclaré dimanche que les États-Unis avaient intensifié leurs frappes aériennes contre les militants et que le Pentagone continuerait de soutenir le gouvernement afghan après la date de retrait du 31 août.

Les États-Unis ont envahi l’Afghanistan en 2001, peu après les attentats terroristes du 11 septembre contre le World Trade Center à New York et le Pentagone. La campagne n’a finalement pas réussi à ramener la paix et la stabilité dans le pays, et la guerre avec les talibans a duré près de deux décennies.

