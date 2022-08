L’Afghanistan sous le régime des talibans menace le monde entier – et pas seulement par le terrorisme

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

L’Amérique et ses alliés font face à de nouvelles menaces terroristes et à d’autres dangers en raison du règne des talibans depuis un an sur l’Afghanistan, qui a également porté atteinte aux droits de l’homme dans la région, ont déclaré deux anciens ambassadeurs à Fox News.

Le régime des talibans – à travers un mélange de volonté et d’incapacité – a créé une longue liste de menaces pour la région et la démocratie occidentale, selon les anciens ambassadeurs : une croissance des organisations terroristes ; baisse des prix de l’héroïne; diminution des droits de l’homme; l’autonomisation de la Russie et de la Chine ; et une crise imminente des réfugiés.

“Ce que vous voyez avec les talibans au contrôle de l’Afghanistan est de plus en plus un État en faillite”, a déclaré à Fox News Kelley Eckels Currie, ancienne ambassadrice itinérante des États-Unis pour les problèmes mondiaux des femmes. “C’est ce qui s’est passé au cours de la dernière année.”

“Nous allons continuellement être confrontés aux conséquences de ce désordre, du chaos et de l’instabilité, de la mauvaise gouvernance et de toutes ces choses”, a poursuivi Currie. “Ils vont venir frapper à notre porte sous une forme ou une autre, qu’il s’agisse de réfugiés ou d’extrémisme violent.”

“Déroulez le tapis rouge”

Selon Currie et Nathan Sales, ancien ambassadeur itinérant et coordinateur de la lutte contre le terrorisme, le régime des talibans a déjà permis aux organisations terroristes de s’épanouir en Afghanistan, et d’autres encore se développeront. Ils ont déclaré que ces groupes considèrent les États-Unis et leurs alliés occidentaux comme des cibles prioritaires.

“L’Afghanistan est sur le point de devenir une véritable boîte de Pétri pour les organisations terroristes”, a déclaré Sales à Fox News.

Dans certains cas, comme avec Al-Qaïda, les talibans permettent activement aux organisations terroristes de se développer, ont déclaré les anciens ambassadeurs. Mais dans d’autres, comme avec ISIS-K, le régime est tout simplement incapable d’arrêter leur croissance.

“Les talibans, pour certains de ces groupes, feront cause commune avec eux et dérouleront le tapis rouge”, a déclaré Sales à Fox News. “Dans d’autres cas, les groupes terroristes pourraient trouver l’Afghanistan hospitalier parce que les talibans sont incapables de contrôler son territoire, incapables de faire pression sur un groupe comme l’EI, par exemple.”

Quoi qu’il en soit, permettre aux groupes terroristes de se développer “se répandra inévitablement dans le monde de manière imprévisible et très probablement dangereuse et nuisible pour nous tous”, a déclaré Currie.

Il est déjà clair que les talibans ont fourni un sanctuaire à al-Qaïda, permettant au groupe extrémiste de renforcer ses rangs une fois de plus, selon Sales.

“Malheureusement, le fait que le chef numéro un d’Al-Qaïda vivait à la vue de tous dans une maison sécurisée fournie par les talibans montre vraiment que certaines des prédictions les plus sombres sur la relation entre al-Qaïda et les talibans étaient tout à fait exactes”, a déclaré Sales. .

Une frappe de drone de la CIA a tué Ayman al-Zawahri, le successeur d’Oussama ben Laden, a été tué plus tôt en août. Le chef d’Al-Qaïda a passé des années à se cacher loin de la capitale, mais, ces derniers mois, il a commencé à marcher sur un balcon de Kaboul chaque matin, avec une faction talibane pleinement consciente, Le Washington Post a rapporté.

Les ventes ont applaudi la grève des drones mais ont déclaré “nous devons également nous inquiéter de ce que cela laisse présager pour l’avenir”.

“Sous le patronage des talibans, al-Qaïda a pu reconstituer et reconstruire ses réseaux”, a déclaré Sales à Fox News. “C’est ce qu’il a passé l’année dernière à faire, au point que son chef s’est senti en sécurité en vivant dans une maison sécurisée associée à” une faction talibane.

Il a également souligné qu’al-Qaïda, tout en vivant sous le régime des talibans, a frappé à plusieurs reprises les États-Unis avant même les attentats terroristes du 11 septembre.

“Plus il y a d’espace, plus Al-Qaïda a d’oxygène en Afghanistan pour reconstruire ses réseaux, comploter, lever des fonds, se radicaliser, recruter… plus grand est le risque qu’ils se livrent au terrorisme contre les intérêts américains dans le monde et peut-être même ici à la maison”, a déclaré Sales à Fox News.

Mais al-Qaïda n’est pas le seul groupe qui devrait concerner les États-Unis, selon Sales.

“L’Etat islamique a une filiale très active en Afghanistan qui a été responsable d’un horrible attentat suicide à l’aéroport de Kaboul lors de l’évacuation américaine qui a tué un certain nombre de militaires américains, ainsi qu’un certain nombre d’Afghans innocents essayant de fuir le régime taliban.”

Treize militaires américains et environ 170 civils afghans ont été tués lors de l’attaque d’août 2021 par ISIS-Khorasan, ou ISIS-K, à l’aéroport de Kaboul.

“Une explosion du commerce de l’opium et de l’héroïne”

Le terrorisme n’est qu’une des menaces provenant de l’Afghanistan. La Chine et la Russie tireront également parti des talibans, et la production de pavot augmentera probablement et fera chuter les prix de l’héroïne dans le monde, selon Currie.

“Historiquement, lorsqu’il y a un conflit et une instabilité en Afghanistan … vous voyez une explosion du commerce de l’opium et de l’héroïne hors de l’Afghanistan”, a déclaré Currie à Fox News. “Cela a d’énormes implications, non seulement pour l’Europe, qui est le principal marché de ce pavot, mais aussi pour le marché mondial.”

L’Afghanistan fournit environ 80 % de l’offre mondiale d’opium et d’héroïne malgré les efforts de l’Amérique pour erratiquer le commerce, selon les Nations Unies. Les talibans ont interdit la culture en avril, mais ils n’ont pas réussi à éliminer le marché au cours de leur règne précédent et se sont ensuite tournés vers la culture à des fins lucratives.

“Si une inondation sur le marché fait baisser le prix en Europe, cela aura un impact sur le prix des opioïdes ici aux États-Unis”, a déclaré Currie. “Quand le prix de l’héroïne baisse, cela signifie qu’elle est plus largement disponible, plus accessible.”

Entre-temps, La Chine a immédiatement approché les talibans après avoir pris le pouvoir en Afghanistan – une nation riche en minéraux essentiels utilisés dans une variété d’appareils électroniques, y compris les batteries de voitures électriques et les téléphones portables.

“Vous avez la Chine qui entre et est très opportuniste dans cette situation pour verrouiller les approvisionnements et les mines de terres rares et également disposée à soutenir les talibans”, a déclaré Currie à Fox News.

Moscou a également profité du contrôle des talibans.

La Russie est « disposée à soutenir les talibans pour leurs propres raisons de politique intérieure », a déclaré Currie à Fox News. Elle a déclaré que le pays avait utilisé son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour protéger diplomatiquement les intérêts des talibans.

“Ils recherchent quelqu’un qui ne les critiquera pas sur la situation en Ukraine”, a déclaré Currie à Fox News. “Et les talibans n’ont certainement absolument rien dit sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine et continuent de courtiser la Russie pour obtenir son soutien.”

“Plus de crises humanitaires, plus de désordre, plus de problèmes”

Les droits de l’homme sous le régime taliban ont également souffert, ce qui permettra aux voisins de l’Afghanistan d’avoir des régimes plus autoritaires, selon les anciens ambassadeurs, qui sont tous deux maintenant avec la Vandenberg Coalition, une collection d’experts en politique étrangère.

Les femmes pouvaient travailler, les filles pouvaient aller à l’école et la liberté d’expression et la liberté de religion étaient respectées avant que les talibans ne prennent le pouvoir, a déclaré Sales.

“Le précédent gouvernement démocratique de l’Afghanistan n’était pas parfait par un effort d’imagination, mais au moins il essayait”, a-t-il déclaré à Fox News. “Mais tout cela a été emporté par la vague talibane qui a balayé le pays.”

Cette détérioration donne aux pays environnants qui ont des problèmes de droits de l’homme plus de marge de manœuvre, selon Currie.

“Si vous avez un pays à côté de vous qui est vraiment au bas de l’échelle en matière de droits de l’homme, cela va, bien sûr, détourner l’attention de vos caractéristiques moins qu’attrayantes en matière de droits de l’homme. “, a déclaré Currie.

“Cela enlève certainement la pression sur des pays comme le Pakistan qui n’ont pas un bon bilan en matière de droits des femmes, qui n’ont pas un bon bilan en matière de droits de l’homme en général, de tolérance envers les autres groupes religieux, en particulier les minorités religieuses, comme les chrétiens”, Curry a continué.

Entre le régime autoritaire des talibans et son incapacité à subvenir aux besoins des citoyens afghans, le pays finira par connaître un exode massif de réfugiés, selon Currie.

Les talibans sont “incapables de répondre aux besoins fondamentaux des citoyens afghans, ce qui va précipiter des crises humanitaires plus graves, plus de désordre, plus de problèmes dans ce pays, entraînant des flux de réfugiés, entraînant, encore une fois, des problèmes régionaux que nous pouvons mal se permettre de faire face », a déclaré Currie à Fox News.

“Laisser des problèmes comme celui-ci s’aggraver n’a jamais bien fonctionné pour nous”, a déclaré Currie.

Isabelle McDonnell a contribué à la vidéo d’accompagnement.