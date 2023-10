L’Afghanistan secoué par un autre puissant tremblement de terre

Environ 2 000 personnes ont perdu la vie dans des tremblements de terre dans la même région la semaine dernière, ont déclaré des responsables talibans.

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé dimanche l’ouest de l’Afghanistan, a annoncé l’US Geological Survey (USGS), le dernier d’une série de secousses ayant frappé la province d’Herat, où des villages entiers ont été détruits et plus de 2 000 personnes tuées.

Selon l’USGS, l’épicentre de dimanche matin se trouvait à 34 kilomètres (21 milles) de la capitale provinciale occidentale, Herat, et à une profondeur d’environ huit kilomètres (cinq milles). Une réplique de magnitude 5,5 a suivi 20 minutes plus tard, a ajouté l’USGS.

L’organisation humanitaire internationale Save the Children a déclaré que quatre personnes avaient été confirmées mortes et que 153 d’entre elles s’étaient jusqu’à présent présentées pour être soignées à l’hôpital régional d’Herat, selon l’Associated Press.

Le chef de Médecine Sans Frontières (MSF) en Afghanistan, Yahya Kalilah, a déclaré à l’agence de presse AFP que le nombre de victimes du séisme de dimanche pourrait être inférieur, car de nombreuses personnes dans la zone touchée dormaient déjà dehors dans des tentes.

« En termes de psychologie, les gens sont paniqués et traumatisés » » dit Kalilha. « Les gens ne se sentent pas en sécurité. Je vous assure à 100% que personne ne dormira chez lui.

En savoir plus Plus de 2 000 morts et davantage de blessés dans deux tremblements de terre en Afghanistan

Cependant, Mohammad Zahir Noorzai, chef de l’équipe de secours d’urgence dans la province d’Herat, a déclaré que le nombre de victimes allait probablement augmenter étant donné que les secouristes n’ont pas encore atteint toutes les zones touchées, selon Sky News.

La région baloutche de Rabat Sangi, dans la province d’Herat, a été largement dévastée à la suite du séisme de dimanche, a rapporté l’Associated Press, ajoutant que plusieurs villages ont été détruits.

Les ondes de choc de dimanche ont frappé la même région d’Afghanistan qui a été frappée par d’importants tremblements de terre la semaine dernière, tuant environ 2 000 personnes selon les responsables talibans et rasant des villages entiers à Herat. 90 % de ceux qui ont perdu la vie étaient des femmes et des enfants, a indiqué jeudi l’UNICEF.

« Les femmes et les enfants sont souvent à la maison, s’occupant du ménage et prenant soin des enfants. Ainsi, lorsque les structures s’effondrent, ce sont eux qui courent le plus de risques. » » a déclaré Siddig Ibrahim de l’UNICEF la semaine dernière.

Des centaines de maisons en briques crues ont été détruites lors de la première série de tremblements de terre. Des écoles, des cliniques et d’autres installations ont également été rasées. Au moins six villages du district rural de Zenda Jan ont été entièrement détruits.