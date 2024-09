L’Afghanistan remporte une victoire historique en cricket contre l’Afrique du Sud | Actualités sportives

Les joueurs de cricket afghans ont scellé une victoire historique en une journée contre l’Afrique du Sud avec une victoire de 117 points lors du deuxième match à Sharjah, aux Émirats arabes unis, vendredi.

Rahmanullah Gurbaz a réalisé un superbe 105 alors que l’Afghanistan a réalisé 311-4, après avoir remporté le tirage au sort. Il s’agissait du septième siècle dans la carrière ODI du joueur de 22 ans, faisant de lui le premier joueur afghan à atteindre cette marque, et comprenait 10 quatre et trois six.

Deux jours après avoir remporté le match d’ouverture de la série par six guichets – leur première victoire en ODI contre les Proteas – les hôtes ont éliminé leurs visiteurs pour 134 points, Rashid Khan remportant 5-19 à son retour de blessure. Son compatriote spinner Nangeyalia Kharote a remporté 4-26.

Les touristes ont atteint 103-3, avec le capitaine Temba Bavuma en meilleur score avec 38 sur 47 balles, mais ont perdu leurs sept derniers guichets pour 31 points.

L’Afghanistan a dominé l’Afrique du Sud avec la batte et la balle

L’Afghanistan a fait un bon début de match à la batte, les ouvreurs ayant capitalisé sur la décision de battre en premier.

Gurbaz et Riaz Hassan ont ajouté 88 pour le premier guichet avant qu’Aiden Markram n’ait Hassan à la jambe avant pour 29.

Cela a amené Rahmat Shah (50) qui a partagé un partenariat de 101 points avec Gurbaz avant que l’ouvreur ne tombe peu de temps après avoir atteint son jalon, joué par Nandre Burger pour 105.

Les manches ont ralenti avec ce renvoi, bien qu’Azmatullah Omarzai ait appuyé sur l’accélérateur avec un rapide 86 sur 50 balles sans défaite, qui comprenait six six, pour assurer une poursuite difficile pour les Proteas.