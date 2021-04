WASHINGTON – Les attaques du 11 septembre ont conduit les troupes américaines en Afghanistan en 2001 pour ce qui est devenu une guerre de deux décennies. Aujourd’hui, la décision du président Biden de retirer les forces militaires a soulevé une question centrale: la menace du terrorisme contre l’Amérique réapparaîtra-t-elle d’Afghanistan? La réponse est non, du moins pas tout de suite. Mais à plus long terme, la question est beaucoup plus difficile à répondre. Les États-Unis pourraient se retrouver renvoyés en Afghanistan comme ils l’ont été en Irak, ont averti certains responsables actuels et anciens. Les responsables du renseignement ont offert à l’administration Biden un portrait globalement sombre de l’avenir de l’Afghanistan lui-même, prédisant que les talibans gagneront sur le champ de bataille, que les forces gouvernementales afghanes auront du mal à détenir un territoire et qu’un accord de paix entre elles est peu probable. Les grandes lignes de cette évaluation ont été rendues publiques dans un rapport de renseignement publié mardi. Pourtant, sur la question cruciale de savoir si des menaces directes contre les États-Unis existent toujours en Afghanistan, les agences d’espionnage américaines ont offert en privé une image plus rose.

Les agences ne croient pas qu’Al-Qaïda ou d’autres groupes terroristes constituent une menace immédiate de frapper les États-Unis depuis l’Afghanistan, une évaluation que l’administration Biden a considérée comme essentielle car elle pesait la poursuite de la guerre ou le retrait des forces cette année. Al-Qaïda a planifié les attaques du 11 septembre depuis l’Afghanistan, et dans les semaines qui ont suivi les attaques, les États-Unis ont envahi pour chasser le groupe terroriste de son havre et renverser les talibans, qui avaient abrité Al-Qaïda, du pouvoir. L’invasion de l’Afghanistan a inauguré une ère de guerre de plusieurs décennies, les combats militaires mordant les batailles de contre-insurrection au nom de la prévention de nouvelles attaques terroristes contre l’Amérique. Al-Qaïda et la branche afghane de l’État islamique restent très faibles à l’intérieur du pays, selon trois hauts responsables informés des renseignements. Les combattants de l’État islamique en Afghanistan se concentrent sur la réalisation de gains locaux, et non sur le montage d’attaques internationales. Et les talibans restent hostiles au groupe. La relation d’Al-Qaïda avec les talibans est bien plus compliquée. Avant les attentats du 11 septembre, le gouvernement afghan contrôlé par les talibans offrait un havre de paix à Al-Qaïda. Dans le cadre de l’accord de paix de 2020 avec les États-Unis, les talibans ont accepté de rompre leurs liens avec des groupes terroristes, dont Al-Qaïda, et de les empêcher d’opérer en Afghanistan. On ignore si les talibans ont l’intention d’honorer cet accord. Personne ne peut prédire si Al-Qaïda va rebondir ou à quelle vitesse. Mais certains responsables estiment qu’il est peu probable que les États-Unis ne soient pas au courant d’une menace renouvelée de Qaïda, soulignant les capacités américaines de lutte contre le terrorisme et la collecte de renseignements accumulées au cours des deux dernières décennies.

«La menace terroriste de la région afghane n’est pas nulle, mais, pour le moment, elle est moindre que dans d’autres parties du monde», a déclaré le représentant Adam B. Schiff, démocrate de Californie et président du House Intelligence Committee. dans une interview mardi. «La question est donc de savoir si nous pouvons continuer à réprimer la menace terroriste» venant de l’Asie du Sud-Ouest «sans que nos troupes soient sur le terrain en Afghanistan?» Si les États-Unis se retirent d’Afghanistan, il n’est pas clair si Al-Qaïda pourrait y reconstruire une base pour mener des attaques terroristes contre les États-Unis, selon de hauts législateurs ayant accès aux évaluations classifiées. Et même si Al-Qaïda pouvait rebondir, certains responsables ont demandé si le groupe pouvait choisir une autre région de non-droit plutôt que l’Afghanistan. «Quelle sera vraiment cette menace?» Le représentant Adam Smith, démocrate de Washington et président de la commission des services armés de la Chambre, a déclaré le mois dernier lors d’une conférence virtuelle sur l’Afghanistan. «Ce ne sont pas les années 1990 quand Al-Qaïda a installé des camps, et ils avaient les talibans et personne ne leur prêtait attention.» Mais la collecte de renseignements deviendra beaucoup plus difficile une fois que les troupes américaines partiront, ont reconnu les responsables actuels et anciens. Si certaines opérations antiterroristes contre des terroristes à l’intérieur de l’Afghanistan peuvent être menées à partir de bases éloignées dans le golfe Persique et ailleurs à l’extérieur du pays, elles sont risquées et difficiles à réaliser. M. Biden ou les futurs présidents peuvent hésiter à les approuver. Et avec un gouvernement afghan affaibli confronté à la pression des talibans, les conditions seraient mûres pour que les cellules de Qaïda se développent, ont déclaré certains responsables de la lutte contre le terrorisme. «Les espaces non gouvernés, et encore moins une organisation terroriste connue comme les talibans dominant une nation, sont tout à fait un terreau idéal pour les groupes terroristes disparates qui menacent les États-Unis de trouver refuge et abri», a déclaré Marc Polymeropoulos, un ancien officier de la CIA qui a dépensé une grande partie de sa carrière a travaillé sur des opérations de contre-terrorisme, y compris en Afghanistan. Bien que la menace des groupes terroristes internationaux opérant depuis l’Afghanistan soit faible, elle ne le restera peut-être pas, a déclaré Michael P. Mulroy, ancien responsable du Pentagone et officier de la CIA qui a servi en Afghanistan. Les opérations antiterroristes américaines ont exercé une pression continue sur les groupes terroristes tout au long de la guerre en Afghanistan. Une fois que les troupes partiront, a-t-il dit, cette pression diminuera et la capacité de recueillir des renseignements dans la région en souffrira.

«S’il est compréhensible de vouloir que toutes nos forces rentrent chez eux, cela ne devrait pas se faire au détriment de ce que nous avons gagné pour le faire», a-t-il déclaré. «Le repositionnement de nos capacités de lutte contre le terrorisme à l’extérieur du pays réduira considérablement nos opérations de collecte de renseignements et notre capacité à mener des opérations unilatérales contre les menaces directes contre le pays.» D’autres responsables du renseignement, actuels et anciens, ont noté que les capacités de collecte se sont considérablement améliorées depuis les attaques du 11 septembre. Les commandants américains, qui ont soutenu un accord de paix avec les talibans comme la meilleure mesure de sécurité pour les États-Unis, ont longtemps soutenu que le succès de tout accord dépendrait du lien entre le retrait des troupes américaines et les conditions de sécurité sur le terrain. «Depuis le 11 septembre, notre objectif stratégique en Afghanistan reste de protéger la patrie contre les attaques», a déclaré le général Kenneth F. McKenzie Jr., le chef du commandement central de l’armée, dit en février, identifiant Al-Qaïda et l’État islamique, «et les empêchant d’utiliser l’Afghanistan comme base et refuge». «Nous convenons tous que la meilleure voie sera un règlement politique négocié entre les Afghans. Personne ne débat de ce point essentiel », a ajouté le général McKenzie. «Cependant, vous devez adopter une approche basée sur les conditions.» Mais c’est exactement la voie ouverte que M. Biden a maintenant exclue, ont déclaré des aides. Pour le Pentagone et la communauté du renseignement, un débat clé est désormais la facilité avec laquelle des opérations de lutte contre le terrorisme peuvent être lancées depuis l’extérieur de l’Afghanistan. L’histoire de telles opérations, qui a commencé avec l’échec de l’opération Delta Force de 1980 pour libérer les otages américains en Iran, a un bilan résolument mitigé. Les frappes de missiles de croisière lancées depuis des navires éloignés contre des cibles terroristes en Afghanistan ont également un faible taux de succès. Plus les forces d’opérations spéciales doivent aller loin pour toucher une cible, plus les opérations risquent d’échouer, soit en ratant leur cible, soit en entraînant une défaillance catastrophique qui tue des militaires américains, selon des responsables qui ont étudié le dossier.