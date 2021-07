L’Afghanistan rappelle l’ambassadeur et les hauts diplomates du Pakistan à la suite de l’enlèvement et de la torture de la fille de l’envoyé

« La direction de la République islamique d’Afghanistan a rappelé l’ambassadeur d’Afghanistan et les hauts diplomates du Pakistan jusqu’à ce que toutes les menaces à la sécurité soient traitées, y compris l’arrestation et le procès des auteurs d’enlèvements » a déclaré dimanche le ministère afghan des Affaires étrangères dans un bref communiqué.

Une délégation afghane sera envoyée au Pakistan pour surveiller l’enquête sur l’enlèvement, a indiqué le ministère, sans préciser le jour où la délégation arrivera dans le pays voisin. Toute autre action serait basée sur les conclusions de ce groupe, a-t-il ajouté.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a appelé la décision « malheureux et regrettable. » Il a également dit que « La sécurité de l’ambassadeur, de sa famille et du personnel de l’ambassade et des consulats d’Afghanistan au Pakistan a été encore renforcée. » Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a rencontré l’ambassadeur avant son départ et lui a assuré qu’Islamabad coopérerait pleinement avec Kaboul dans cette affaire.

Silsila Alikhil, la fille de l’envoyé afghan à Islamabad, Najib Alikhil, a été enlevée vendredi alors qu’elle rentrait chez elle dans la capitale pakistanaise. Elle revenait en taxi après avoir visité une boulangerie lorsque le chauffeur a ramassé un autre homme, qui l’a ensuite agressée et agressée verbalement, a rapporté le journal pakistanais Dawn.

Les assaillants inconnus l’auraient détenue en captivité pendant plusieurs heures et l’auraient torturée. Elle a ensuite été retrouvée avec des blessures et des marques de corde sur son corps et a été emmenée à l’hôpital.

« L’enlèvement de [the] La fille de l’ambassadeur afghan et sa torture subséquente ont blessé la psyché de notre nation. Notre psyché nationale a été torturée », Le vice-président afghan Amrullah Salen a déclaré dimanche dans un message sur Twitter.

Président @ashrafghani instruit @mfa_afghanistan de rappeler notre ambassadeur d’Islamabad ainsi que tous les hauts diplomates. L’enlèvement de la fille de l’ambassadeur d’Afgh et sa torture subséquente ont blessé la psyché de notre nation. Notre psyché nationale a été torturée. – Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) 18 juillet 2021

Islamabad a déclaré que l’affaire faisait l’objet d’une enquête. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a désigné l’enquête sur l’enlèvement comme une question prioritaire et a exigé que les auteurs soient retrouvés dans les 48 heures, a déclaré samedi le ministre pakistanais de l’Intérieur, Sheikh Rasheed Ahmad.

Les relations entre les deux voisins ont longtemps été plutôt tendues. Kaboul avait précédemment accusé Islamabad de fournir des refuges aux talibans tandis que le Pakistan accusait l’Afghanistan d’abriter d’autres groupes militants qui ont lancé des attaques sur le territoire pakistanais.

Islamabad a été félicité pour avoir aidé à amener les militants talibans à la table des négociations au Qatar l’année dernière lorsque les pourparlers de paix afghans ont commencé. Pourtant, ces négociations n’ont donné aucun résultat substantiel à ce jour. Les talibans ont massivement intensifié leur offensive en Afghanistan et capturé d’importantes portions de territoire dans le nord du pays au milieu du retrait américain qui devrait s’achever d’ici le 11 septembre.

