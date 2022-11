L’Afghanistan passe à la charia

Le chef suprême des talibans a rendu “obligatoire” l’application des sanctions de la charia pour les crimes

Le chef suprême des talibans, le mollah Hibatullah Akhundzada, a ordonné aux juges afghans d’appliquer pleinement la charia et ses sanctions, qui comprennent des mutilations, des coups de fouet et des exécutions de différentes sortes. L’annonce a été faite dimanche par le porte-parole en chef des talibans, Zabihullah Mujahid.

“Examinez attentivement les dossiers des voleurs, des ravisseurs et des séditionnistes. Dans les dossiers dans lesquels toutes les conditions de la charia de Hudud et Qisas ont été remplies, vous êtes obligé de mettre en œuvre. C’est la règle de la charia, et mon commandement, qui est obligatoire, “ Mujahid a cité le guide suprême insaisissable, dont la voix n’a pas été enregistrée depuis la prise de pouvoir des talibans en août dernier, comme ayant dit.

Dans la loi islamique, les crimes dits Hudud nécessitent à la fois des preuves très concluantes pour que l’accusé soit condamné, tout en étant passibles de lourdes peines traumatisantes telles que l’amputation des mains ou des pieds, ainsi que la flagellation et l’exécution. Ce groupe de crimes comprend des délits tels que le vol, le vol de grand chemin, l’apostasie, l’adultère et le fait d’en accuser faussement quelqu’un, la calomnie, la consommation d’alcool et la rébellion.

Qisas est en fait une variante islamique du châtiment, “œil pour œil” Justice. Le concept couvre des crimes tels que les blessures délibérées ou le meurtre, tout en permettant aux victimes ou à leurs familles d’accepter une compensation matérielle au lieu d’une punition.

Les talibans ont progressivement resserré leur emprise sur le pouvoir, tout en alignant la vie en Afghanistan sur les strictes normes islamiques suivies par le groupe. En avril, le gouvernement taliban a tenu ses promesses et a interdit la culture du pavot, la source de sève qui est raffinée en morphine et en héroïne. On estime que l’Afghanistan représentait 90 % du commerce mondial de l’opium en 2021, la culture du pavot étant sa principale source de revenus.

“Si quelqu’un enfreint le décret, la récolte sera immédiatement détruite et le contrevenant sera traité conformément à la charia”, a-t-il ajouté. prévenait le groupe à l’époque.