L’Afghanistan manque d’oxygène alors que la flambée de COVID s’aggrave

Le nombre d’infections sur 24 heures en Afghanistan a également poursuivi son ascension, passant de 1 500 à la fin du mois de mai, alors que le ministère de la Santé qualifiait déjà l’augmentation de « crise », à plus de 2 300 cette semaine. Depuis le début de la pandémie, l’Afghanistan signale 101 906 cas positifs et 4 122 décès. Mais ces chiffres sont probablement un sous-dénombrement massif, n’enregistrant que les décès dans les hôpitaux – pas le nombre beaucoup plus élevé de décès à domicile.