L’Afghanistan frappé par un séisme de magnitude 6,4 – le troisième en une semaine | Nouvelles du monde

L’Afghanistan a été frappé par un séisme de magnitude 6,4, le troisième en une semaine.

Le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC) a déclaré qu’il se trouvait à une profondeur de 10 km et affectait le même région que les tremblements de terre de la semaine dernièrequi a tué près de 2 500 personnes.

Il a frappé la province d’Herat, au nord de la ville d’Herat, la même région que les derniers séismes.

Aucun autre détail n’était disponible immédiatement après.

Mercredi, au moins 80 personnes ont été blessées dans le séisme de magnitude 6,3, qui a également touché des zones rurales de la province d’Herat.

Un glissement de terrain a bloqué l’autoroute principale Herat-Toghondi, selon un porte-parole du ministère de l’Information, tandis que 700 maisons ont été rasées dans le village de Chahak.

Personne n’est mort, selon les premiers rapports, car les habitants de Chahak s’étaient réfugiés dans des tentes, craignant de nouvelles secousses après le tremblement de terre de samedi précédent qui a secoué Herat.

Les responsables talibans ont déclaré plus de 2 445 personnes sont mortes lors des précédents séismes et a ensuite affirmé que des milliers de personnes avaient été tuées et blessées, sans donner de détails supplémentaires.

Près de 2 000 maisons dans 20 villages ont été détruites, ont ajouté les talibans, alors que la zone touchée par le séisme ne compte qu’un seul hôpital public.

À Naib Rafi, un village qui comptait auparavant environ 2 500 habitants, les gens ont déclaré que presque personne n’était encore en vie, hormis les hommes qui travaillaient à l’extérieur lorsque le séisme a frappé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:01

Depuis la semaine dernière : le séisme en Afghanistan réduit les bâtiments en ruines



Les images satellite ont montré des niveaux de destruction extrêmes dans le district d’Injil, a déclaré le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq.

« Nos collègues humanitaires avertissent que les enfants sont particulièrement vulnérables et ont souffert d’une grave détresse psychologique à cause du tremblement de terre », a-t-il ajouté.