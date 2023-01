L’Afghanistan fait face à des températures froides mortelles au milieu d’une crise humanitaire

Commentez cette histoire Commenter

Pendant une grande partie de l'année écoulée, les décideurs politiques et les analystes occidentaux ont été possédés par une question obsédante: Quel sera l'hiver en Europe ? Les prix de l'énergie sur le continent ont bondi en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions imposées à l'industrie énergétique russe. La perspective d'une vague de froid profond alors que les gouvernements européens rationnaient les approvisionnements en gaz évoquaient des images d'un hiver sombre de Lviv à Londres, avec une industrie sombre et des retraités récupérant du bois de chauffage.

Au lieu de cela, certaines parties du continent ont récemment connu des températures record, ce qui a réduit la demande d’énergie et permis aux entreprises nationales de services publics de remplir à ras bord leurs installations de stockage de gaz naturel. Le pire ne s’est pas produit : l’influence de la Russie sur l’Europe n’a pas sensiblement augmenté, et la lassitude du public face à l’engagement de l’Europe dans l’effort de guerre de l’Ukraine n’a pas ébranlé la détermination de ses gouvernements nationaux.

Mais considérez une autre partie du monde qui s’est éloignée de l’attention de l’Occident au cours du conflit en Ukraine. L’Afghanistan est actuellement aux prises avec son pire hiver depuis plus d’une décennie. Les températures ont récemment chuté en dessous de moins-34 degrés Celsius (moins-29,2 degrés Fahrenheit). Des responsables du gouvernement taliban local ont déclaré que le froid avait été mortel, entraînant plus de 160 morts en l’espace d’environ deux semaines et tuant plus de 70 000 têtes de bétail.

Mon collègue Sammy Westfall a noté les détails en fin de semaine dernière : “Sur les 162 personnes qui sont mortes à cause du froid depuis le 10 janvier, plus de la moitié sont mortes la semaine dernière, a déclaré Shafiullah Rahimi, porte-parole du ministère. de la gestion des catastrophes, a rapporté Reuters jeudi. Les Afghans meurent d’hypothermie, ainsi que d’empoisonnement au monoxyde de carbone et de fuites de gaz, au milieu d’un manque généralisé de systèmes de chauffage, a rapporté le média local Tolo News. Le nombre de morts devrait augmenter à mesure que les communautés des zones rurales se creusent de la neige.

Les Nord-Coréens, déjà en difficulté, font désormais face à la vague de froid, au covid

Les conditions lamentables ont frappé une société mal équipée pour faire face. L’Afghanistan cède déjà sous le stress d’une crise humanitaire continue, déclenchée par des années de sécheresse et l’implosion économique qui a suivi la prise de pouvoir des talibans en 2021. Les réserves de change du pays sont gelées par les sanctions américaines ; son système bancaire s’est effondré, en partie à cause de la disparition de l’aide étrangère ; et le prix des biens ordinaires – y compris le bois de chauffage et le charbon – a monté en flèche. Les deux tiers des 40 millions d’habitants du pays auront probablement besoin d’une forme ou d’une autre d’aide humanitaire en 2023, dont quelque 15 millions d’enfants. Environ la moitié du pays pourrait faire face à une insécurité alimentaire aiguë.

L’Afghanistan importe la majeure partie de son électricité de ses voisins et le pays est habitué aux pénuries et aux coupures de courant. Mais les coupures de courant cet hiver se sont avérées d’autant plus misérables, obligeant parfois les familles à choisir entre se nourrir ou essayer de se réchauffer. Beaucoup ont du mal à faire non plus.

“Si nous achetons du charbon et du bois, nous ne pourrons pas acheter de nourriture”, a déclaré à Al Jazeera une femme nommée Maryam dans la province de Samangan, au nord de la chaîne de montagnes de l’Hindu Kush. “C’est l’hiver le plus froid de ma vie, et je ne sais pas comment nous allons y survivre sans nourriture ni chaleur.”

Sharafuddin, un habitant de la ville de Herat, a déclaré à Radio Azadi la semaine dernière : « Pendant les nuits froides, nous sommes éveillés avec nos enfants et nous ne pouvons pas dormir. Il est déjà midi et je n’ai ni déjeuné ni bu de thé. … Je suis assis ici en train de prier Dieu.

Les hôpitaux du pays sont « en réanimation », selon le Comité international de la Croix-Rouge. Un agent de santé à Kaboul a décrit au New Humanitarian ce qui s’est passé lorsque sa clinique a dû éteindre son générateur après une utilisation continue : « Nous avons dû l’éteindre pendant deux heures et nous avons dit aux mères de trouver un moyen de réchauffer leurs nouveau-nés. Si nous les gardions dans des incubateurs sans électricité, ils gèleraient. Si nous les sortons, ils pourraient avoir des problèmes respiratoires.

Les extrémistes talibans consolident leur contrôle en réprimant les femmes

La difficulté de la situation est exacerbée par la défiance et l’extrémisme des autorités talibanes. Depuis qu’il a pris le pouvoir il y a 18 mois, le mouvement islamiste fondamentaliste a entrepris d’inverser l’héritage de deux décennies de gouvernement soutenu par les États-Unis, interdisant aux filles d’accéder aux écoles secondaires, puis aux universités et, plus récemment, aux femmes de travailler dans des organisations non gouvernementales nationales ou étrangères. dont beaucoup contribuent à fournir la maigre aide disponible au public afghan.

Les talibans, dont le gouvernement paria à Kaboul n’est pas reconnu par la communauté internationale, se sont montrés peu enclins à se plier à la colère locale ou extérieure face à ces mesures discriminatoires. Les gouvernements individuels, même ceux qui ont une longue histoire de relations avec les talibans, comme le Qatar et le Pakistan, prétendent avoir peu de poids sur les factions des talibans qui dictent la politique sur le terrain en Afghanistan. Les États-Unis ont limité leurs outils diplomatiques au-delà de sanctions plus ciblées pour exercer davantage de pression sur les talibans.

Les responsables de l’ONU ont fait pression sur les talibans pour qu’ils autorisent des exemptions pour les travailleuses des organisations non gouvernementales de santé, une concession qui montre qu’il est possible d’ébranler la position retranchée des islamistes. “Nous n’avons pas vu l’histoire des talibans annuler un décret”, a déclaré la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed, aux journalistes après avoir visité le pays au début du mois. “Ce que nous avons vu, ce sont des exemptions qui, espérons-le, si nous continuons à les pousser, elles affaibliront ces décrets à un point tel que nous ramènerons les femmes et les filles à l’école et sur le lieu de travail.” Elle a ajouté qu ‘«une grande partie de ce que nous devons gérer est la façon dont nous voyageons les talibans du 13e siècle au 21e. Et c’est, c’est un voyage.

Martin Griffiths, le chef humanitaire de l’ONU qui s’est également rendu récemment en Afghanistan, a déclaré qu’il était important pour son organisation et d’autres agences de pouvoir travailler avec les femmes et nécessaire pour les talibans de faire des “exceptions pratiques” compte tenu des circonstances.