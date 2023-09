L’Afghanistan et le Pakistan s’accusent mutuellement alors que les principaux postes frontaliers restent fermés | Nouvelles

Les responsables afghans et pakistanais se sont partagé la responsabilité de la fermeture d’un poste frontière clé la semaine dernière après des tirs transfrontaliers.

Les talibans ont rejeté mardi les accusations du gouvernement pakistanais selon lesquelles ils sont responsables de la fermeture du poste frontière de Torkham, principal point de transit des voyageurs et des marchandises entre le Pakistan et l’Afghanistan, enclavé.

Des centaines de camions transportant des marchandises essentielles sont depuis bloqués des deux côtés depuis que le passage frontalier du nord-ouest du Pakistan a été fermé après un échange de tirs dans le cadre d’un conflit concernant un avant-poste afghan en construction.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Islamabad a accusé lundi les talibans de construire des structures illégales et de tirer sans discernement et sans provocation. Le porte-parole, Mumtaz Zahra Baloch, a également réitéré les affirmations selon lesquelles l’Afghanistan permettait que son sol soit utilisé pour des attaques « terroristes » contre le Pakistan.

Les deux pays s’échangent la responsabilité depuis des mois sur des problèmes frontaliers et des attaques armées qui, selon Islamabad, émanent du sol afghan.

Les remarques de Baloch ont rendu furieux les talibans, un responsable du ministère qualifiant le gouvernement pakistanais d’« impuissant » car il ne peut garantir la sécurité du pays.

Abdul Mateen Qani, porte-parole du ministère afghan de l’Intérieur dirigé par les talibans, a déclaré que de tels incidents se produisent aux frontières. « Dans ce cas, nous n’avons pas attaqué », a-t-il déclaré à l’agence de presse Associated Press.

« Lorsque nous avons été attaqués, nous nous sommes défendus et c’est notre droit. Il est regrettable que le Pakistan n’ait pas été en mesure d’assurer sa sécurité et qu’il impute ses problèmes aux Afghans, et que nous intervenions. C’est la raison de leur impuissance : ils ne peuvent pas assurer leur propre sécurité.»

Bilal Karimi, porte-parole adjoint de l’administration talibane, a également condamné les propos du ministère pakistanais des Affaires étrangères. Il a déclaré que les problèmes internes du Pakistan lui étaient propres et que leurs causes et leurs racines devaient être recherchées au Pakistan.

« Notre responsabilité est d’assurer la sécurité dans notre pays et de ne pas attirer de menaces à la sécurité », a-t-il déclaré à l’AP. « Nous espérons que l’accent sera mis sur le bon voisinage et l’économie. La porte des bonnes relations doit être ouverte.

Les dirigeants des deux côtés se sont réunis pour résoudre le problème.

« Je n’ai plus d’argent »

Pendant ce temps, des centaines de camions et de voyageurs sont restés bloqués à la frontière mardi.

Le côté pakistanais de la frontière – habituellement très fréquenté par la circulation des piétons et des camions – a été abandonné lundi, les marchés et les bureaux étant fermés et des foules de voyageurs s’abritant dans les mosquées voisines.

Le Pakistan est en proie à un ralentissement économique, tandis que l’Afghanistan peine toujours à relancer son économie en raison de son isolement international, plus de deux ans après la prise de Kaboul par les talibans.

Des images diffusées sur la chaîne de télévision locale pakistanaise Geo News montraient de longues files de camions chargés de marchandises commerciales.

Jamal Nasir, commissaire adjoint du district de Khyber, a déclaré que 1 300 véhicules, dont des camions et des remorques, attendaient la réouverture du centre de commerce international.

« Des camions de fruits et légumes ont été refoulés parce que leur cargaison était pourrie ou craignait de pourrir », a-t-il déclaré à l’agence de presse AFP.

Ghani Gul, un Afghan de 55 ans, était toujours bloqué au Pakistan six jours après avoir tenté de rentrer chez lui après avoir reçu des soins médicaux à Peshawar.

« Je suis coincé ici et je n’ai plus d’argent », a-t-il déclaré. « Pourquoi devrais-je souffrir de la fermeture des frontières ? Les deux pays devraient faire ce qu’ils veulent, mais au moins laisser la frontière ouverte aux citoyens ordinaires.»

La semaine dernière, Khan Afridi, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sarhad, a déclaré que la fermeture du passage de Torkham avait déjà causé la perte d’une « somme forfaitaire » d’un million de dollars.

Pendant ce temps, du côté afghan, des responsables et des habitants ont organisé lundi une petite manifestation, marchant vers les portes fermées de la frontière.

« Le Pakistan ne devrait pas impliquer les commerçants dans la politique », a déclaré le chauffeur de camion Siddiqullah, qui porte un seul nom. « En quoi les commerçants et les pauvres sont-ils en faute ? »

Le Pakistan était l’un des trois seuls pays à avoir officiellement reconnu le précédent gouvernement taliban de 1996 à 2001.

Mais comme tous les autres pays, le Pakistan a refusé de reconnaître l’actuelle administration talibane. Les liens diplomatiques se sont également détériorés en raison de fréquentes flambées de violence le long de leur frontière, notamment des fusillades sporadiques et des fermetures de passages.

Islamabad déplore également que Kaboul ne parvienne pas à sécuriser sa frontière – une démarcation datant de l’époque coloniale que tous les gouvernements afghans ont contestée – permettant aux combattants des groupes armés de traverser et de frapper sur le sol pakistanais.

Il y a eu une augmentation des attaques de près de 80 % au premier semestre 2023 par rapport à l’année dernière, selon l’Institut pakistanais d’études sur les conflits et la sécurité.