Afghanistan Les Afghans ont remporté leur première victoire en série internationale d’un jour (ODI) contre l’Afrique du Sud vendredi avec une victoire massive de 177 points, leur plus grande marge de victoire par points dans les internationaux de 50 overs. Les Afghans avaient remporté le premier ODI de la série de trois matchs par six guichets.Rahmanullah Gurbaz a mené la frappe de l’Afghanistan avec un score de 105, faisant de lui le premier joueur afghan à marquer sept siècles ODI. L’Afghanistan a accumulé un total de 311 pour 4 dans des conditions de chaleur difficiles à Sharjah. L’Afrique du Sud, en réponse, a été éliminée pour seulement 134 au 35e tour.Rashid Khan, qui fête son 26e anniversaire, a pris 5 guichets pour 19 courses, tandis que Nangeyalia Kharote a contribué avec 4 pour 26. L’Afghanistan visera un balayage de la série lors du dernier ODI dimanche.

Gurbaz et Azmatullah Omarzai ont joué un rôle crucial dans le premier score de plus de 300 points de l’Afghanistan contre l’Afrique du Sud lors d’un ODI. Outre le siècle de Gurbaz, Omarzai est resté invaincu avec 86 points sur 50 balles. Rahmat Shah a également ajouté 50 points réguliers.

Gurbaz a joué un premier round contre Bjorn Fortuin alors qu’il avait 99 ans, mais a ensuite atteint son siècle en balayant Aiden Markram à la jambe carrée.

Nandre Burger a finalement éliminé Gurbaz. Cependant, l’Afghanistan a continué à accélérer, ajoutant 93 runs dans les 10 derniers overs.

Les quilleurs sud-africains ont eu du mal dans des conditions humides, seuls les fileurs Fortuin et Markram ayant conservé un certain contrôle, concédant 59 points sur leurs 14 overs combinés.

L’Afrique du Sud a commencé sa course avec des promesses. Le capitaine Temba Bavuma, de retour de maladie, a marqué 38 points et a partagé un partenariat d’ouverture de 73 points avec Tony de Zorzi, qui a marqué 31 points. Cependant, les manches de l’Afrique du Sud se sont effondrées après l’expulsion de Bavuma alors qu’Omarzai a frappé.

Par la suite, la course-poursuite des Proteas s’est effondrée alors qu’ils ont perdu sept guichets pour 39 courses, et Rashid Khan a complété son parcours de cinq guichets en faisant tomber Markram pour 21. Kharote a conclu les manches, reflétant l’effondrement du premier ODI où l’Afrique du Sud est tombée à 36 pour 7 dans les 10 premiers overs.