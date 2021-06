L’Afghanistan deviendra un «champ de bataille terroriste» alors que l’Etat islamique et les talibans mènent une guerre brutale avec des décapitations, des flagellations et des exécutions

L’AFGHANISTAN risque de devenir un enfer sur terre alors que les talibans renaissants s’emparent du territoire et ouvrent la porte à la montée de groupes terroristes tels que l’EI.

Les experts en sécurité ont sinistrement mis en garde contre le sort qui attend le peuple afghan alors que l’État risque de sombrer dans un « champ de bataille terroriste » alors que les États-Unis retirent leurs dernières troupes après deux décennies.

14 Des combattants talibans alignent un groupe d’hommes sur le point d’être abattus par l’AK-47 pour être « ennemis de l’islam »

14 Un militant taliban attache un bandeau autour de la tête d’un homme avant qu’il ne soit lapidé pour « adultère »

14 Des foules se rassemblent pour regarder des hommes se faire pendre par les talibans dans un stade de football en Afghanistan

Dans quelques jours, les derniers soldats américains quitteront la base aérienne de Bagram après avoir passé 20 ans à combattre après avoir renversé les talibans – mais ils craignent de laisser derrière eux une nation au bord du désastre.

Le général américain Scott Miller a averti que le pays était au bord d’une « guerre civile » alors que les militants talibans se sont emparés de plus d’un tiers de l’Afghanistan.

« Cela devrait être une préoccupation pour le monde », a déclaré le général Miller.

Et il est à craindre que la nation ne devienne un nouveau refuge pour les forces terroristes qui veulent frapper l’Occident, avec The Sun Online révélant que de nouveaux camps d’entraînement pourraient être opérationnels d’ici septembre.

Le professeur Anthony Glees, du Center for Security and Intelligence Studies de l’Université de Buckingham, a déclaré que les talibans étaient désormais « de retour en force ».

Mais les impacts les plus immédiats peuvent être sur le peuple afghan.

Ils risquent d’être replongés sous le règne d’un régime brutal qui applique des versions strictes de la loi islamique et inflige des peines telles que la décapitation et la torture.

Les atrocités ignobles commises par les groupes terroristes sont bien documentées, en particulier par l’Etat islamique qui peut chercher à établir une domination ignoble sur certaines parties de l’Afghanistan comme ils l’ont fait en Irak et en Syrie.

Les punitions infligées par les groupes terroristes comprennent des flagellations, des décapitations, des pendaisons et des crucifixions.

Le professeur Glees a déclaré au Sun Online : « Le fait est que les talibans sont des fanatiques, le pire type d’ennemis, ils sont, selon leurs termes, non seulement extrêmement courageux parce qu’ils aiment la mort comme tous les islamistes, mais se battent pour une croyance, une religion – le mot taliban signifie « étudiant religieux » – pas seulement le contrôle politique.

« Ils, une fois qu’ils auront le contrôle total, reviendront à la machine et feront tout ce qu’ils faisaient auparavant, persécuteront, tortureront et assassineront tous ceux qui s’opposent à eux ; en conflit avec leur vision religieuse du monde. »

[The Afghan people] attends maintenant un destin terrifiant Professeur Anthony Glee

Et pendant ce temps, Robert Clark, du groupe de réflexion sur la sécurité nationale Henry Jackson Society, a averti que d’autres groupes terroristes tels que l’Etat islamique chercheraient à revendiquer leur revendication sur l’Afghanistan.

Il a déclaré que même si les talibans pourraient tenter de s’en tenir aux termes de paix convenus avec les États-Unis – promettant que la nation ne sera pas un refuge pour les terroristes – d’autres groupes djihadistes n’ont pas à s’en tenir à de tels engagements.

M. Clark a déclaré à The Sun Online : « Que ce soit [the Taliban] s’en tiendra à une autre question, mais ils le feront probablement pour éviter le retour des troupes américaines, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent contrôler d’autres groupes terroristes, tels que l’Etat islamique, qui chercheront à en profiter et chercheront à recruter et à former là.

« Ils n’ont pas un tel accord. Cela pourrait devenir un champ de bataille terroriste. »

14 Des centaines d’Afghans se rassemblent autour d’un homme pendu par les talibans en 2000 Crédit : AP : Presse associée

14 Une femme est assise dans une tombe peu profonde alors que des combattants talibans se préparent à la lapider lors d’une exécution ignoble

14 Les forces talibanes suspendent un homme à une grue lors d’une exposition tordue au public

14 Un adolescent fouetté par des militants talibans au Pakistan

14 Des militants talibans tirent neuf fois sur une femme dans une autre vidéo d’exécution choquante

Les forces talibanes auraient pendu des enfants dès l’âge de 12 ans après les avoir accusés d’espionnage, et auraient également brûlé vif des personnes à l’aide de cuisinières à gaz pendant leur insurrection depuis l’invasion américaine.

Des vidéos graphiques ont également vu le jour montrant des militants talibans lapidant des personnes devant des centaines de personnes alors qu’elles se tenaient à côté de tombes peu profondes avant d’être abattues.

D’autres clips apparus au fil des ans les montraient en train de tirer sur des groupes d’hommes après les avoir déclarés « ennemis de l’islam ».

Et une vidéo horrible montre une femme se faisant tirer dessus neuf fois alors qu’elle était accusée d’adultère, l’un des soi-disant «crimes moraux» des talibans.

L’Etat islamique – qui a une emprise beaucoup plus petite en Afghanistan – pourrait quant à lui infliger certaines de ses infâmes punitions et tortures qu’il a utilisées alors qu’il dirigeait des pans de l’Irak et de la Syrie.

Des vidéos ignobles sont devenues la norme montrant des décapitations brutales, des hommes brûlés vifs ou même noyés dans des cages lors de leur vague vers 2014.

D’autres récits choquants provenant du soi-disant État islamique incluaient également des crucifixions, des personnes jetées des bâtiments ou pendues comme du bétail dans des abattoirs avant d’être tranchés.

Des fosses communes continuent d’être découvertes en Irak et en Syrie alors que la véritable horreur du régime de l’Etat islamique continue de devenir claire – et des craintes se profilent que la secte terroriste continue de se regrouper.

14 ISIS a transformé sa brutalité en propagande – vu ici mettre un homme sur une croix avant de le tuer

14 Des militants de l’Etat islamique se préparent à jeter un homosexuel d’un toit pendant leur règne à Raqqa

14 Des combattants de l’Etat islamique décapitent un homme accusé de » sorcellerie » – en veillant à tout filmer

M. Clark a déclaré à The Sun Online : « Les talibans en tant que groupe sont diversifiés et s’affrontent aux niveaux supérieurs, car ils deviennent de plus en plus fragmentés au fur et à mesure que cela deviendra et d’autres groupes terroristes aiment en profiter.

« Même s’il ne s’agit pas d’un havre de paix, la vie quotidienne redeviendra celle des années 90.

« Un chef fantôme local dans le nord a déjà déclaré qu’il appliquerait la charia dans ces régions.

Le professeur Glees a ajouté que c’était « absolument la mauvaise décision » de se retirer d’Afghanistan – et a déclaré que l’Occident laissait le peuple du pays à un sort horrible.

Il a déclaré au Sun Online : « Biden a senti que l’opinion publique américaine, vingt ans après le 11 septembre, en avait assez.

« C’est peut-être le cas, mais c’est néanmoins une décision tout à fait erronée avec des conséquences pour tous les États occidentaux mais surtout pour les courageux Afghans, et en particulier les femmes afghanes, qui ont sauté sur l’occasion de travailler avec les États-Unis, le Royaume-Uni et notre OTAN. alliés, pour essayer de se créer un avenir meilleur, ont été trahis.

« Ils attendent maintenant un destin terrifiant. »

14 Les forces afghanes dans un convoi blindé alors qu’elles se préparent à se défendre contre les talibans Crédit : Reuters

14 Il a été prévenu que les talibans pourraient s’emparer de Kaboul dans les six mois Crédit : Reuters

14 Les forces afghanes se sentiraient abandonnées alors que l’Occident retire ses troupes Crédit : Reuters

Les talibans ont pris le contrôle d’un tiers du pays, la majeure partie de ce territoire au cours des deux dernières semaines, les plaçant à une distance de frappe des grandes villes telles que Hérat et Kaboul, où 95% de l’OTAN étaient auparavant basés.

Un récent rapport du renseignement américain a averti qu’ils pourraient prendre la capitale dans les six mois, les experts craignant que le gouvernement ne soit renversé d’ici la fin de l’année.

Le groupe terroriste serait déjà en train de lancer de violentes attaques contre Kaboul, une ville bien connue pour son opposition au régime taliban après que 55 personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée dans une école en mai dernier.

Les forces afghanes seraient en train de conclure des accords avec les soldats talibans en échange d’une immunité, d’abandonner les points de contrôle et de remettre des armes pour éviter une effusion de sang, une décision qui leur a permis d’agir rapidement.

Les combats ont épuisé les forces afghanes, voyant les troupes se plaindre d’être en infériorité numérique, sous-payées et fatiguées par 20 ans de combats.

20 ans en Afghanistan – que s’est-il passé ? Les forces américaines ont entamé un retrait complet d’Afghanistan sous les ordres du président américain Joe Biden après avoir passé 20 ans à se battre pour stabiliser la nation déchirée par la guerre. Quelque 456 soldats britanniques et 2 420 Américains – ainsi que des centaines d’autres soldats de la coalition – sont morts pendant la guerre déclenchée par les attentats du 11 septembre. Et les victimes civiles sont estimées à près de 50 000. Nom de code Opération Enduring Freedom, les États-Unis ont mené une invasion au large de l’Afghanistan pour chasser les talibans après qu’Al-Qaïda a fait voler des avions contre le World Trade Center et d’autres bâtiments américains en 2001. La mission était d’évincer les talibans, qui auraient hébergé des terroristes et leur fourniraient un refuge sûr, y compris Oussama ben Laden. Ce qui a suivi a été près de 20 ans de conflit acharné alors que les États-Unis, leurs alliés et les forces de sécurité afghanes ont organisé une campagne acharnée pour tenter de reconstruire le pays et de repousser les talibans. Les talibans avaient dirigé la majeure partie de l’Afghanistan après la guerre civile afghane dans les années 90, déclenchée par le retrait de l’Union soviétique. Les pays occidentaux avaient en fait soutenu les talibans dans les années 80 alors qu’ils menaient une insurrection contre le régime soutenu par les Soviétiques de Mohammad Najibullah. Cependant, après avoir pris le pouvoir en 1996, les talibans ont brutalement gouverné l’Afghanistan et offert un refuge à des tueurs terroristes comme Oussama. Alors que la guerre américaine se déroulait dans les années 2010, Ben Laden a été tué en mai 2011, lors d’un raid des forces spéciales américaines à Abbotabad, au Pakistan. Et depuis lors, il y a eu un lent retrait, les troupes britanniques mettant officiellement fin aux opérations de combat en octobre 2014. En février 2020, un accord de paix a été signé entre les États-Unis et les talibans à Doha, au Qatar, qui a accepté un retrait – celui que le gouvernement afghan a critiqué comme étant fait à « huis clos ». Les forces talibanes ont depuis poursuivi leurs opérations et ont gagné du terrain – et les États-Unis continuent de retirer leurs troupes. La guerre est considérée comme une défaite contre les talibans et une amélioration de la vie du peuple afghan qui vivait autrefois sous une loi islamique stricte et qui a maintenant des élections libres. Cependant, pour certains, il s’agit d’un travail inachevé qui a été mal géré – et cela pourrait simplement, 20 ans plus tard, voir un retour à la domination des talibans comme ils l’ont fait avant le 11 septembre.

M. Clark, qui a servi dans l’armée britannique pendant neuf ans, a déclaré à The Sun Online qu’il n’était pas surprenant que les forces afghanes se retournent – ​​les commandants locaux devant conclure des accords avec les talibans.

Et bien que ces accords puissent aider à apaiser certaines effusions de sang, cela n’arrêtera pas leur ascension impitoyable – la chute potentielle de Kaboul provoquant un « effet domino ».

« D’ici la fin de l’année, il est fort probable que le gouvernement soit tombé ou qu’il se batte pour survivre », a-t-il déclaré.

Le professeur Glees a quant à lui déclaré à The Sun Online qu’il y aurait « certainement » une nouvelle menace terroriste posée par un nouveau régime taliban – le retrait américain leur faisant croire que l’Occident est « faible ».

« Plus les talibans sont livrés à eux-mêmes, plus ils peuvent perfectionner leurs forces et leurs camarades « étudiants » islamistes en Occident », a-t-il déclaré.

Les forces talibanes ont été renversées pour la première fois en 2001 à la suite d’une invasion américaine – mais depuis la décision du président américain Joe Biden de se retirer, le groupe s’est maintenant emparé d’un tiers de l’Afghanistan.

Et de nouvelles offensives sont attendues tout au long de l’été avec des avertissements selon lesquels les forces djihadistes pourraient prendre la capitale Kaboul d’ici six mois.

Il est décrit par les responsables du renseignement américain inquiets comme « la plus grande victoire djihadiste depuis le départ des Soviétiques en 1989 ».