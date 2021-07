L’Afghanistan découvre une infection fongique mortelle chez des patients atteints de COVID

En Afghanistan, où les gens portent rarement des masques et où il n’y a pas de distanciation sociale, le nombre de nouveaux cas n’a cessé d’augmenter, avec 1 272 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures et 92 décès. Le taux de dépistage en Afghanistan est à peine de 4 000 par jour. Depuis le début de la pandémie l’année dernière, l’Afghanistan a enregistré 124 757 cas et 5 199 décès, bien que les chiffres soient largement sous-déclarés.